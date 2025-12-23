Villarrica invita a recorrer su historia y naturaleza pese al pronóstico de lluvias.

Conocida como la “Ciudad andariega”, Villarrica combina historia, cultura, arte y naturaleza en un entorno urbano que invita a recorrerla sin apuros. Sus calles conservan antiguas casas coloniales, murales artísticos y espacios públicos que reflejan la identidad guaireña y su rica herencia cultural.

Desde la Secretaría Municipal de Turismo destacan que los recorridos pueden realizarse tanto de manera independiente como con el acompañamiento de guías turísticos, quienes brindan información histórica y cultural sobre cada punto visitado, facilitando la experiencia de los turistas.

Entre los circuitos urbanos más visitados se encuentra el recorrido por las casas antiguas, el paseo de los murales, el Paseo Manú, los jardines de Chiquitunga y la exestación de trenes, espacios que fusionan el pasado histórico con propuestas recreativas actuales.

Uno de los principales atractivos es el Museo Municipal “Maestro Fermín López”, ubicado detrás de la Catedral Espíritu Santo. El edificio, un caserón de 1842, alberga una importante colección de documentos, reliquias y objetos vinculados a la historia de Villarrica y de sus personajes más ilustres.

El museo cuenta con salas temáticas, entre ellas una dedicada al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, donde se exhiben manuscritos, cartas, fotografías y objetos personales, constituyéndose en una parada obligatoria para quienes buscan conocer el legado cultural de la ciudad.

Las visitas al museo en días feriados pueden agendarse a través de los contactos habilitados en la fanpage “Villarrica del Espíritu Santo, Dirección de Cultura, Deporte y Turismo”, en Facebook.

Otro emblema vivo de Villarrica es el tradicional karumbé, carro tirado por caballo que continúa en funcionamiento como medio de transporte desde la década de 1940. Este singular sistema se mantiene como una postal cotidiana y una atracción especial para los visitantes.

El Parque Manuel Ortiz Guerrero se presenta como un espacio ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza. Allí se encuentra el lago Ykuá Pytã, hábitat de carpinchos, garzas y patos, además de senderos y áreas verdes que invitan a la contemplación.

Este parque también guarda un fuerte vínculo con la literatura nacional, ya que inspiró al poeta Ortiz Guerrero en la creación de versos como “Panambí Verá”, y cuenta con un monumento en su honor que es frecuentemente visitado para rendir homenaje o tomarse fotos.

Dentro del mismo predio se ubica la Fuente de los Enamorados, construida alrededor de 1990 y rodeada de una leyenda popular que asegura que quienes beben juntos de su agua quedarán unidos para siempre, o que los visitantes solitarios quedarán enamorados de una persona oriunda del Guairá.

La exestación de ferrocarril es otro sitio emblemático que permite un viaje al pasado. Aunque ya no cumple funciones ferroviarias, el lugar conserva su valor patrimonial y es muy frecuentado por turistas para fotografías y encuentros recreativos.

A pocos metros se levanta el silo del barrio Estación, una construcción antigua protegida por ley como patrimonio histórico. Actualmente, el edificio es refugio de aves silvestres y destaca por su singular arquitectura.

Villarrica también ofrece un circuito de turismo religioso que incluye la visita a siete iglesias históricas y el santuario natural de la Virgen del Paso, en Itapé. Entre los templos se destacan la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neorrománico, además de San Miguel, Santa Lucía, Santa Librada y la Catedral Espíritu Santo.

El recorrido culmina en el santuario de la Virgen del Paso, ubicado a 17 kilómetros de Villarrica, a orillas del río Tebicuarymí, un sitio de profunda devoción mariana que recibe miles de fieles cada diciembre, pero que permanece abierto al turismo religioso durante todo el año y cuenta con su propio templo, recientemente finalizado.

Desde el municipio recordaron que toda la información sobre estos circuitos y destinos se encuentra disponible a través del enlace “Circuitos de Villarrica” en Google Maps, facilitando el acceso y la planificación de recorridos para quienes decidan optar por Villarrica como destino turístico, incluso bajo la lluvia.