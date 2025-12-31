Turismo interno: Centu Cué en Villa Florida se convierte en un lugar ideal para vacacionar en familia

Villa Florida, en Misiones, ofrece una amplia variedad de opciones turísticas para disfrutar en familia, convirtiéndose en una alternativa ideal para el turismo interno durante estas vacaciones.

Uno de los destinos turísticos más atractivos es el Hotel Camping Centu Cué, un rincón paradisíaco a orillas del río Tebicuary, donde la naturaleza y la calma se conjugan para invitar a una pausa necesaria, lejos de la rutina diaria, y permitir la renovación de energías en un entorno sereno y acogedor.

El lugar cuenta con una extensa playa, hotel, cabañas, minisúper y un área de camping, ofreciendo a los visitantes todas las comodidades necesarias para disfrutar en armonía con la naturaleza.

En ese sentido, la administradora del establecimiento, María Selva Corrales, señaló que para estas vacaciones aguarda a todas las personas para disfrutar de un lugar paradisíaco.

“Centu Cué ofrece un ambiente de profunda paz, rodeado de una naturaleza privilegiada, acompañada de la hospitalidad que nos caracteriza. A ello se suman cabañas confortables, pensadas para brindar descanso y una estadía placentera”, expresó Corrales.

Las cabañas, equipadas y con capacidad para hasta cinco personas, brindan un refugio cómodo y acogedor. Además, los visitantes pueden disfrutar de espacios de esparcimiento diseñados para conectar plenamente con la naturaleza en las orillas del río Tebicuary.

El área de camping se ubica en pleno corazón de un parque natural, rodeada de frondosos árboles, y cuenta con servicios esenciales como electricidad, agua y baños rústicos con ducha, ofreciendo un contacto cercano con la naturaleza sin renunciar a la comodidad.

Las tarifas en el área de cabañas por noche son: 1 o 2 personas, G. 400 mil, y va aumentando G. 50 mil por persona. El área de camping por día es G. 25 mil.

Centu Cué abrió sus puertas en la década de 1960, cuando sus fundadores, Ester Torres de Corrales y Narciso Corrales, inauguraron un parador y hotel en un rincón apartado de la ciudad, rodeado por la belleza y el encanto del paisaje natural que lo convierte en un refugio único.

El lugar, situado a apenas 7 kilómetros del casco urbano de Villa Florida, se presenta como un refugio perfecto para escapar de la rutina, recargar energías y disfrutar de momentos inolvidables en compañía de la familia, inmerso en la serenidad del entorno natural. Contacto al 0981 448 344 con María Selva Corrales.