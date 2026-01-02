Productores celebrarán exitosa cosecha de la fruta más codiciada del verano en Paso Güembé

La XXX Fiesta Nacional de la Sandía tendrá lugar este sábado y continuará hasta el domingo en el local del Comité de Productores de Paso Güembé, en el distrito de Trinidad, del departamento de Itapúa.

El intenso rojo y su exquisito sabor dulce son las principales características de esta producción, cuya exitosa cosecha motiva la celebración por trigésimo año. La pintoresca festividad será una opción ideal para disfrutar los primeros días del 2026, en su primer fin de semana, para hacer turismo interno.

La Fiesta Nacional de la Sandía se realiza desde 1991 en la comunidad de Paso Güembé. Exceptuando dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, la festividad se ha desarrollado anualmente.

Aparte de las deliciosas y refrescantes frutas, desde las más grandes hasta las económicas, en el evento estarán presentes feriantes que ofrecerán todo tipo de productos derivados de la sandía, como empanadas, milanesas, tartas, entre otros.

El sábado abrirá sus puertas a partir de las 10:00, con entradas que costarán G. 20.000. Las actividades continuarán hasta las 21:00. Posteriormente, el domingo estarán de 7:00 a 15:00.

El comité se encuentra ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Para llegar, se debe ingresar por la entrada a la ciudad situada en el kilómetro 33 de la ruta PY06 y avanzar sobre la avenida principal por casi 7 kilómetros hasta el lugar.

Agenda de actividades

La apertura oficial se realizará a las 10:00 de este sábado, con las palabras del cura párroco, de las autoridades y el pesaje simbólico de la sandía. Para las 11:00 se espera un momento artístico a cargo de Axel del Paraguay y la academia de danza Mbokaja Poty.

Para el mediodía, el almuerzo será el tradicional asado a la estaca que caracteriza a la celebración. Posteriormente, para las 15:00, se desarrollarán los concursos de tallado de sandía y de ¿quién come más sandía?

La jornada continuará con el pesaje oficial de las sandías para la determinación de cuál será el productor ganador con la fruta más pesada de la temporada. La primera fecha cerrará con fiesta bailable desde las 21:00, con la musicalización de Impacto Disco.

Para el domingo, la apertura de la exposición de los productos es a las 7:00, pero la actividad central será a las 11:00 con la “Doma de potro”, realizada por la Agrupación Relincho. Para la tarde, desde las 14:30, cerrará el evento con fiesta bailable, con la presentación de los grupos Crisol Musical, Osvaldo Cantero y Surcanto.