¿Qué hacer este verano en Paraguay? Guía completa con ofertas, precios y destinos

En cada verano, el turismo interno aumenta sobre todo en los departamentos de Paraguarí, Cordillera, Guairá, Alto Paraná e Itapúa, según relató Javier Ramírez, director general de Gestión Turística de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). El mismo destacó que son los más elegidos por el turismo de naturaleza, las ofertas de posadas y hoteles, los arroyos y playas e incluso las ofertas gastronómicas.

El mismo resaltó, en contacto con ABC Cardinal, que pensando en ese aumento de movimiento veraniego, la Senatur elaboró una guía turística para que la ciudadanía tenga a disposición las ofertas más confiables y pueda decidir qué hacer en sus vacaciones.

Esa guía online está disponible en todas las redes sociales de la secretaría y en este enlace:

¿Qué vas a encontrar en la guía?

En ese enlace hay varios archivos descargables, desde un archivo con fechas y listado de alternativas de turismo interno, hasta los paquetes promocionales y listas de posadas turísticas habilitadas y seguras.

En la guía se encuentra el calendario, la lista de pesebres icónicos para visitar hasta el 6 de enero, los museos que se pueden visitar y actividades gratuitas como visitas guiadas y el club de caminantes, disponible para los interesados en recorrer el centro y aprender de historia.

Ramírez resaltó, por ejemplo, que la capital también forma parte de la propuesta veraniega. “Hay muchísima actividad para hacer en Asunción: museos, recorridos históricos, actividades nocturnas, tours gastronómicos y opciones como el day use en hoteles, que permiten pasar el día en la pileta sin alojarse”, explicó, y agregó que estas alternativas también están pensadas para visitantes del interior del país.

También se pueden descubrir circuitos turísticos como el de los Pueblos Pintorescos, que recorre sitios simbólicos y leyendas de la identidad nacional. De la misa manera, se comparten algunos espacios de serranías, recorridos religiosos y experiencias como ecoturismo y city tour.

El otro archivo descargable es el de los paquetes promocionales, donde se encuentran alternativas de hoteles, posadas, restaurantes y emprendimientos turísticos que tienen precios para disfrutar del verano sin ir muy lejos de casa.

Ramírez recomendó planificar los recorridos con anticipación y verificar siempre que los prestadores estén registrados.

“Todo prestador de servicios turísticos debe estar habilitado por Senatur. Es una garantía para el consumidor”, advirtió, especialmente, ante promociones en redes sociales. Recordó que las agencias y alojamientos pueden verificarse en Registur, el Registro Nacional de Turismo, y alertó sobre estafas que suelen aumentar en temporada alta.