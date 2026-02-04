La 47ª Fiesta del Chopp se inicia este sábado en Bella Vista Sur

El Club Alemán de Bella Vista organiza la 47ª edición de su tradicional Fiesta del Chopp, programada para este sábado 7 y domingo 8 de febrero. La celebración será realizada en el salón del Club Alemán de la ciudad. Es una oportunidad única para hacer turismo interno por las Colonias Unidas en Itapúa.

El primer día se realizará la caravana con la presencia de una banda en vivo, que tocará en el trayecto por la avenida Marcial Samaniego. Se trata del grupo musical misionero (Argentina) RP2000.

Además, preparan un ambiente tradicional, con música en vivo de RP2000, Musical Renacer y Biergarten. Habrá un ambiente fiestero, donde la musicalización estará a cargo de DJ Marcelo Cáceres.

El domingo se realizará el tradicional almuerzo y posterior fiesta bailable con las bandas invitadas. Las entradas para el sábado cuestan desde G. 50.000; para el domingo, junto a la adhesión del almuerzo tipo buffet, G. 85.000 o solo la entrada a G. 25.000.

El evento fue declarado de Interés Turístico Nacional por resolución 446/25 de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). En la festividad se pueden encontrar elementos tradicionales de la colectividad alemana, como también su gastronomía y el característico chopp de cerveza.

Tradición cervecera

Alemania se convirtió en un actor importante en el mundo cervecero, con una rica tradición cervecera que sigue influyendo en la industria hoy en día. La historia cervecera alemana se debe a la famosa Ley de Pureza de la Cerveza, o Reinheitsgebot, promulgada en 1516 en Baviera. Esta ley regulaba los ingredientes de la cerveza para garantizar su calidad y seguridad, permitiendo únicamente agua, cebada y lúpulo. Posteriormente, se añadió levadura cuando se comprendió su función en la fermentación.

La Reinheitsgebot es una de las normas de seguridad alimentaria más antiguas del mundo y ha moldeado significativamente la cultura cervecera alemana, garantizando un alto estándar que ha dado a las cervezas alemanas una reputación estelar a nivel mundial. Las diversas regiones de Alemania cuentan con tradiciones cerveceras y estilos de cerveza únicos.

Esta tradición migró con la colonización de inicios del siglo XX, cuando los protagonistas de origen alemán se asentaron en Itapúa, principalmente en las Colonias Unidas (Hohenau, Obligado y Bella Vista).

El mercado de la cerveza mueve en nuestro país cerca de 800 millones de dólares al año, según datos de estudios de mercado del año 2024, realizados por la consultora CCR. Esto solo refleja los 400 millones de litros al año disponibles en todo el territorio.