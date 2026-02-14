Viajes
14 de febrero de 2026 - 06:00

Bahamas: conocé las arenas rosas de Harbour Island

Harbour Island, Bahamas.
A pocos minutos en lancha de Eleuthera, Harbour Island guarda una de esas postales que parecen retocadas: una franja de arena rosada, mar turquesa y casas coloniales en tonos pastel. En el mapa de las Bahamas, este rincón se ubica al noreste de Nassau, en el Atlántico, y se recorre sin apuro, como si el tiempo siguiera el ritmo de la marea.

Dónde queda Harbour Island y cómo llegar

Harbour Island es una pequeña isla de las Out Islands bahameñas, junto a la costa norte de Eleuthera.

La forma más habitual de llegar es volar hasta Nassau y conectar con un vuelo corto a North Eleuthera; desde allí, un taxi acuático cruza en pocos minutos hasta el puerto de Harbour Island.

También existe la opción de aterrizar directamente en North Eleuthera desde Miami, según temporada y disponibilidad.

Por qué la arena es rosa (y cuándo se ve mejor)

La famosa “Pink Sand Beach” debe su tono a diminutos fragmentos de coral y microorganismos marinos que, al mezclarse con la arena clara, dejan un rubor suave a lo largo de la costa atlántica.

El color se aprecia especialmente con luz baja: primeras horas de la mañana o al final de la tarde, cuando el sol inclina el dorado y el rosa se vuelve más evidente.

Caminar descalzo por esa orilla amplia es parte central de la experiencia. Con la marea tranquila, el agua queda como un vidrio y la playa se vuelve un escenario ideal para nadar, hacer snorkel cerca de la costa o simplemente flotar mirando el cielo.

Qué hacer en Harbour Island: playa, mar y vida isleña

Además de pasar el día en Pink Sand Beach, muchos viajeros eligen explorar el mar: salidas en barco para snorkel y buceo en arrecifes cercanos, paseos en kayak o paddleboard en zonas más calmas, y excursiones de pesca deportiva. El agua suele mantener temperaturas agradables gran parte del año, lo que invita a entrar sin pensarlo demasiado.

En tierra, la isla se descubre fácil en carrito de golf —el medio más común para moverse— por calles angostas con buganvillas, veredas de piedra y una calma que se siente incluso en los horarios más animados.

Lugares imperdibles: Dunmore Town, el puerto y miradores del Atlántico

Dunmore Town, el corazón histórico de Harbour Island, es una colección de casas antiguas de estilo colonial, galerías pequeñas y cafés donde el movimiento se concentra alrededor del mediodía.

Caminar por sus calles es una forma simple de entender la escala del lugar: todo queda cerca y siempre se vuelve al mar.

El puerto, del lado occidental, ofrece otra cara: atardeceres serenos, embarcaciones que entran y salen hacia Eleuthera y rincones fotogénicos donde el agua se tiñe de tonos más profundos.

Del lado atlántico, en cambio, la energía cambia: olas más abiertas y el sonido constante del océano acompañando la caminata.

Cuándo viajar y qué clima esperar

Los meses de diciembre a abril suelen combinar días más secos, brisas suaves y temperaturas templadas.

Entre mayo y octubre el clima se vuelve más cálido y húmedo, con lluvias pasajeras que suelen alternarse con cielos despejados.

En cualquier época, conviene contar con protector solar, ropa liviana y algún abrigo fino para las noches con brisa marina.

Con su arena rosada, el agua transparente y un ritmo que invita a bajar un cambio, Harbour Island se recorta en las Bahamas como una escapada breve o una estadía larga: siempre con la sensación de estar dentro de una imagen que no necesita filtros.