Turismo interno: festival de verano japonés Natsumatsuri se celebrará en Encarnación

El “Natsumatsuri”, o festival de verano, es una tradicional celebración japonesa de agradecimiento a la naturaleza que se realiza en coincidencia con la llegada del verano y el tiempo de las cosechas. Se trata de una experiencia única que tomó relevancia en Encarnación y es elegida como uno de los eventos privilegiados para realizar turismo interno por la región en esta época del año.

Las actividades se desarrollarán en la sede de la Asociación Japonesa de Encarnación, ubicada en el barrio Pacucuá, este sábado 28 de febrero, desde las 19:00. El costo de la entrada anticipada es de G. 10.000 y en el evento será de G. 15.000. Este año contarán con más de 50 puestos de comida y juegos tradicionales de la cultura japonesa.

El principal atractivo es la deliciosa gastronomía del país asiático. Exquisitos platos podrán ser degustados, como por ejemplo: yakitori, osushi, okonomiyaki, hiyashi chuka, tori no karaage y yakisoba. Como novedades habrá una hamburguesa al estilo oriental con salsa teriyaki, arroz frito japonés, carpaccio de salmón y un “pancho sushi”.

Para celebrar el acontecimiento, las familias se reúnen, comparten la comida, bailan y disfrutan de la música, donde el tambor tradicional (taiko) es la figura principal. Los organizadores refirieron que los visitantes pueden traer sus propias sillas, mesas y conservadoras.

Fiesta cultural

Se trata de una tradición milenaria que se basa principalmente en agradecer a los dioses las buenas cosechas y en asegurarse de que el próximo año se tenga prosperidad, llevando las ofrendas a los templos. Esta costumbre fue extendiéndose por todo el mundo. En la actualidad, se han añadido los elementos de celebrar la vida y de disfrutar el día a día.

El verano se caracteriza en Japón por temporales y desastres naturales; por lo tanto, se celebran estas fiestas para pedir que no ocurran estos fenómenos y, a la vez, por la salud de todos.

El festival Natsumatsuri es organizado desde hace varios años por la Asociación Japonesa de Encarnación, como parte de sus actividades de difusión y de mantenimiento de la cultura japonesa entre los descendientes de esta colectividad que habitan en el departamento de Itapúa.

Esta entidad promueve la cultura a través de sus diversas actividades, entre ellas, su escuela de idioma japonés, de taiko y de karate, como también la tradicional ceremonia del té.

Al ritmo del “taiko”

La parte central de la celebración consiste en una danza que se desarrolla en círculo alrededor de un altar elevado (Yagura), en donde se instala un enorme tambor (taiko) que se convierte en el instrumento con el cual se establece la comunicación con el cielo y los antepasados, según detallaron. A través del instrumento y la danza se eleva el agradecimiento y el pedido de prosperidad.

Los organizadores explicaron que enseñarán a los participantes todo sobre la tradicional danza de Bon Odori. Es considerada una danza interdimensional que dura cuatro horas en Japón, con gente cantando o un maestro cantor manteniendo las canciones al ritmo de la celebración.