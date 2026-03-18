Semana Santa: circuito natural e histórico invita a vivir la fe en cinco ciudades de Paraguarí

En los distritos de Yaguarón, Paraguarí, Pirayú, Carapeguá y Acahay, las autoridades municipales coordinan agendas para vivir la espiritualidad en Semana Santa apostando al turismo interno. Se pueden visitar los atractivos naturales de la región.

El circuito religioso, histórico y cultural inicia en el municipio de Yaguarón, ubicado en el kilómetro 48 sobre la ruta N°1, donde los visitantes podrán disfrutar de las actividades denominadas “Araguasu Yaguarõnpe”. Es una iniciativa municipal que se desarrollará desde este viernes hasta el 3 de abril en este municipio, considerado la “Capital de la Semana Santa”. La iglesia de San Buenaventura se convierte en el principal escenario de las celebraciones religiosas tradicionales.

El Miércoles Santo se realizará el Chipa Apo en el Paseo de la Cultura; luego, los visitantes podrán participar, a partir de las 20:30, del Concierto Misa Guarayo en el templo San Buenaventura.

Ese mismo día, a partir de las 22:00, se prevé el desarrollo del evento Pytumby Jave, en el Paseo de la Cultura, y a las 23:00 el tour Cima del Cerro (senderismo nocturno y astronomía).

Para el jueves 2 de abril, desde las 21:30, se prevé el teatro itinerante Kurusu Rape (inicio del recorrido en el Paseo de la Cultura hasta el pie del cerro).

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A las 22:00 horas está prevista la Cena Judía en la Casa de la Cultura, cerca de la comisaría local.

Y el viernes 3 de abril, durante todo el día, la subida al cerro Yaguarón. En dicho lugar, a las 10:00, está programada la celebración de la Palabra en el Oratorio Gamarra, en la cima del cerro, a cargo del padre Armando Sotelo.

Este distrito cuenta con posadas turísticas desde G.100.000 por persona hasta opciones más confortables. Para contacto con posadas turísticas, comunicarse con Turista Róga al 0974-729958.

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Pirayú

Por su parte, Pirayú ofrece recorridos vinculados a su patrimonio histórico, además de actividades religiosas. Este distrito, distante a unos 45 km de Asunción, invita a vivir una Semana Santa cargada de atracciones, entre las que se destacan la elaboración de la chipa en la estación de tren, tour por lugares turísticos, circuito Ñandu Rape, exposición de artesanía y de la gastronomía paraguaya, subida al cerro Ita Angu’a y los eventos religiosos propios de los días santos.

La vivencia de la espiritualidad en Semana Santa se iniciará el Miércoles Santo, a partir de las 10:00, frente a la ex estación de tren, donde se prevé realizar el Chipa Apó hasta el Domingo Santo. Habrá también pintata de los niños, quienes demostrarán su destreza.

El Jueves Santo, los visitantes podrán disfrutar del recorrido nocturno desde la ex estación del tren hasta el histórico Campamento Cerro León. La delegación partirá a las 19:00 horas.

Los visitantes podrán realizar todo el día el recorrido por Ñandu Rapé en carreta hasta el cerro Itá Angu’a y conocer, de paso, los talleres artesanales de ñandutí. El Viernes Santo podrán vivenciar el vía crucis y la representación artística de la pasión y muerte de Jesús.

Para reservas en posadas, que cuentan con precios económicos por familia y grupos de amigos desde G.70.000, los contactos son: 0985 409 482 y 0971 216 412.

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Paraguarí

En esta capital departamental, conocida como la “Cuna de toreros”, los turistas pueden disfrutar de su riqueza natural. Entre sus principales atractivos están los tres cerros: Cristo Redentor, Cerro Hú y Perõ, de interés geológico y turístico, propuestos para el programa de geoparques de la Unesco desde 2024.

En este distrito, en la parroquia Santo Tomás, se prevé el desarrollo de la Pascua Joven desde el jueves 2 de abril, a las 16:00, hasta el 5 de abril. El evento se desarrollará en el colegio San Roque. Contacto para inscripción: 0974.203.980.

En este municipio, también el Viernes Santo, los visitantes podrán realizar el recorrido a las siete capillas, incluida la parroquia Santo Tomás, en demostración de fe, devoción y agradecimiento a Jesús por los favores recibidos o por alguna petición de salud o trabajo.

Este sitio es visitado también para disfrutar de su naturaleza. Sus cerros, como el Cerro Perõ, ubicado en el barrio San Blas; el Cerro Santo Tomás, con acceso por el barrio Virgen del Rosario; y el Cerro Hú, al que se llega por los barrios San Miguel y San Marcos, son otros puntos emblemáticos de la zona, muy valorados por excursionistas y aventureros. El acceso a estas colinas es totalmente gratuito.

Este distrito capital dispone de más de 30 posadas turísticas asociadas, precios de estadía desde G.150.000, cuyas reservas se pueden realizar a través de los contactos 0981 432771 y 0971966765.

Carapeguá

Este municipio, ubicado a 85 kilómetros de Asunción, conocida como la “Capital del Poyvi”, se prepara también para recibir a turistas interesados en la cultura, la tradición, la religiosidad popular, la artesanía y la naturaleza que ofrece este municipio como alternativa de turismo interno.

En el marco de la Semana Santa, se prevé iniciar el próximo Viernes de Dolores con el rezo del Vía Crucis entre comunidades. La salida de las diferentes capillas dependerá de la distancia de cada centro católico, pero la hora de llegada a la Catedral se prevé para las 19:30.

En este distrito también los visitantes podrán realizar visitas a los talleres artesanales declarados de interés nacional las técnicas y conocimientos por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y las visitas en cachiveo o canoa al legendario Mocito Isla. El cruce a la Isla desde el puerto Caapucumí es de G.10.000 por persona.

Otro atractivo natural que complementa la experiencia es el Cerro Bogarín, un mirador natural que ofrece vistas panorámicas del entorno, ideal para caminatas, fotografías y contacto con la naturaleza.

Los que vienen de Ciudad del Este pueden utilizar el tramo Paraguarí–Villarrica y salir al desvío de la ruta PY01 en dirección a Encarnación, mientras que quienes provienen del departamento Central pueden acceder por la ruta PY01 o a través del tramo Nueva Italia–Carapeguá.

Los visitantes cuentan con hoteles y posadas turísticas como las posadas María Celia y Santa Bárbara, que son alternativas para descansar. Para reservas: 0971-350730 y 0982-158820.

Acahay

Esta comunidad, ubicada a 104 kilómetros de Asunción, en el corazón del departamento de Paraguarí, es un destino ideal para el turismo interno en Semana Santa. En la comunidad se pueden apreciar los recursos naturales, conocer la historia y participar de una agenda cargada de religiosidad popular en días santos.

Pobladores de la zona de influencia del cerro Acahay, especialmente de Yeguarizo y colonia Virgen de Fátima, se aprestan para recibir la Semana Santa en el marco del fortalecimiento turístico, cultural y religioso en la parroquia Virgen del Rosario.

La zona es visitada por el cerro Acahay, que en su cima dispone de un asiento y la cruz mayor. Desde el lugar se puede apreciar la naturaleza que rodea al místico cerro.

El Jueves Santo, “Acahay Mombe’ú” se realizará en la cantera del cerro, a partir de las 19:00, bajo la coordinación de Líder González y Leticia Lezcano.

El Viernes Santo, a partir de las 18:00, el evento “Calvario Rape” convoca a los feligreses al pie del cerro, donde estará adornado el lugar con antorchas y candiles preparados por estudiantes, bajo la coordinación de Celso Medina Monges.

Desde el Jueves Santo, paralelamente a los oficios religiosos en el templo parroquial, en la cantera del cerro Acahay tendrá lugar la feria de emprendedores de rubros frutihortícolas, hierbas medicinales, mieles silvestres, platos típicos y productos gastronómicos caseros; dulces, mermeladas, postres y otros rubros de renta de la zona, como hierbas en macetas para trasplante y mezclas medicinales listas para el té o mate.

Las posadas turísticas tienen como contactos: 0983 353 774, 0982 476 607, 0976 652 791, 0983 353 774, 0976 652 791.