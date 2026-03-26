Turismo interno: Itapúa ofrece contacto con el legado jesuita en tiempo de reflexión durante Semana Santa

El departamento de Itapúa es, por excelencia, uno de los puntos más elegidos para realizar turismo interno durante la temporada de Semana Santa, ya que esconde lugares únicos para desestresarse, compartir y disfrutar de paisajes majestuosos.

Los principales atractivos turísticos del departamento de Itapúa son, sin duda, las Misiones Jesuíticas u ubicadas en los distritos de San Cosme y Damián, Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad. Las reducciones representan la historia, la cultura y la memoria de los pueblos, donde resalta la religiosidad.

La reducción jesuítica más grande y mejor conservada es la que se encuentra en Santísima Trinidad, a unos 35 km de la capital departamental, Encarnación, y constituye uno de los puntos más emblemáticos para realizar turismo.

Cientos de personas eligen estos destinos para contagiarse del misticismo, la historia y la energía única de estos lugares cargados de memoria.

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Patrimonio de la Humanidad

Las misiones Santísima Trinidad y Jesús de Tavarangüé fueron inscriptas en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993.

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Se caracterizan por una arquitectura y estilos únicos que combinan atributos de un tipo de construcción que ilustra un período significativo de la historia de la humanidad y constituyen la estructura urbana más completa de los 30 pueblos de la Compañía de Jesús, de los cuales formaron parte entre los siglos XVII y XVIII.

Desde 2009 se pueden realizar visitas nocturnas de características excepcionales en la Misión de la Santísima Trinidad del Paraná, con un sistema de luces, sonidos e imágenes que permite al visitante experimentar la vida de guaraníes y jesuitas.

El Museo Lítico de Trinidad se encuentra alojado en la antigua sacristía de la iglesia, con un acervo compuesto por restos arquitectónicos y ornamentales realizados en piedra, que pertenecían a la antigua iglesia.

En tanto, en la Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangué, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la cooperación de la Unesco, desde 2018 se implementó el video mapping 3D. Se trata de una proyección audiovisual que relata la experiencia jesuítica guaraní, utilizando imágenes y música que narran la “Aventura Jesuita Universal”.

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Misiones Jesuíticas

Las misiones jesuíticas guaraníes fueron un conjunto de treinta pueblos fundados en América del Sur a partir del siglo XVII por los misioneros de la Compañía de Jesús, entre los guaraníes y otros pueblos nativos, con el objetivo de expandir la evangelización.

Cada reducción estaba a cargo de dos o tres jesuitas, al frente de 3.000 a 4.000 originarios. Los pueblos se desarrollaban en torno a una gran plaza central, alrededor de la cual se construían los principales edificios: el templo, la escuela, la huerta, el cementerio, los talleres y las viviendas de los nativos.

La Misión Jesuítica Guaraní de Santísima Trinidad del Paraná se encuentra a unos 35 km de la ciudad de Encarnación, en el distrito del mismo nombre.

La Misión Jesuítica Guaraní de Jesús de Tavarangué está ubicada a unos 50 km de la capital departamental, en el distrito de Jesús. En el lugar se realiza el tradicional video mapping 3D a partir de las 18:00.

La Misión Jesuítica Guaraní de San Cosme se encuentra a 82 km de la ciudad de Encarnación, en el distrito de San Cosme y San Damián. La ciudad es conocida por ser uno de los destinos turísticos más elegidos del departamento de Itapúa y atiende de 7:00 a 21:00 toda la semana.

Con la entrada a cualquiera de las misiones se puede acceder a las otras sin costo adicional durante un período de 72 horas. Los precios son de G. 40.000 para extranjeros y G. 25.000 para connacionales. Los niños menores de 12 años no pagan.