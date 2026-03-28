Semana Santa española: horarios, “pasos” y dónde comer en Sevilla

Para quien llega por primera vez a Sevilla, España, la experiencia impresiona por su escala —y por su belleza—: desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, el casco histórico se transforma en un mapa emocional que conduce, casi siempre, hacia la Catedral y la Giralda.

Dónde queda Sevilla y cómo llegar para vivir la Semana Santa

Ubicada en el sur de España, a orillas del río Guadalquivir, Sevilla se recorre mejor a pie. Y en Semana Santa, esa condición se vuelve parte del viaje: el centro se camina con pausa, se escucha, se espera y se descubre entre plazas, callejones y fachadas barrocas que parecen hechas para esta época del año.

Sevilla está en el corazón de Andalucía, a unas dos horas y media en tren de alta velocidad desde Madrid (AVE) y bien conectada con otras ciudades andaluzas como Córdoba o Málaga. También cuenta con aeropuerto, a unos 10 kilómetros del centro, con enlaces nacionales e internacionales.

En plena primavera los días son templados, la luz generosa y las noches frescas. Es la época en la que la ciudad mejor luce sus patios, naranjos y terrazas, y en la que la tradición se vive en la calle.

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Qué es un “paso” y por qué marca el ritmo de la ciudad

En Sevilla, un “paso” es la plataforma procesional —auténtica obra de artesanía— que porta las imágenes.

Hay pasos de Cristo y de Virgen, con composición escultórica, candelería, flores y bordados que se aprecian mejor cuando la procesión avanza lentamente y permite mirar los detalles.

Los cargadores, llamados costaleros, lo llevan desde abajo al compás de una música que cambia de intensidad según el momento.

A su alrededor desfilan los nazarenos con túnicas y cirios, y el aire se llena de una estética muy sevillana: cera que cae sobre el empedrado, balcones ocupados y silencios súbitos que se rompen con una saeta cantada desde una esquina o una ventana.

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Horarios: cuándo ver las procesiones sin perderse en el intento

La Semana Santa sevillana se vive, sobre todo, desde media tarde hasta la madrugada, con momentos especialmente intensos en la noche. Cada día tiene su personalidad, y el pulso de la ciudad cambia:

Domingo de Ramos abre la semana con ambiente de estreno, calles llenas y una energía de primer día. Lunes, Martes y Miércoles Santo mantienen un ritmo constante: tardes largas, noches con buen margen para alternar procesiones y paseos por el centro.

La Madrugá (la noche del Jueves al Viernes Santo) es el gran punto de inflexión: Sevilla se queda despierta y las cofradías más emblemáticas caminan entre la medianoche y el amanecer.

Viernes Santo y Sábado Santo son más recogidos en tono, con procesiones que se sienten distintas, como si la ciudad bajara el volumen para que hablen los pasos.

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El Domingo de Resurrección cierra con un aire más luminoso y matinal.

La Ruta Oficial y los mejores escenarios para mirar (sin mapa complicado)

La mayoría de las hermandades pasan por la llamada Carrera Oficial, un tramo organizado que conduce hacia la Catedral, con puntos clave como la Plaza de la Campana, la calle Sierpes y el entorno de la Catedral de Sevilla. Es el corazón logístico del recorrido y también el más icónico para ver pasos con la arquitectura monumental de fondo.

Para vivir la Semana Santa con mirada viajera, Sevilla ofrece escenarios que funcionan como “postales en movimiento”:

En torno a la Catedral y la Giralda, los pasos adquieren una escala casi cinematográfica, con la piedra dorada reflejando luces de cera. En el Barrio de Santa Cruz, el laberinto de callejuelas hace que la procesión aparezca y desaparezca como un secreto compartido.

En el Puente de Triana, el cruce sobre el Guadalquivir suma una perspectiva distinta: el río como pausa entre dos Sevillas.

También vale la pena acercarse a ver el momento de salida o recogida de una hermandad en su iglesia: la puerta se convierte en umbral simbólico, y la maniobra del paso —lenta y milimétrica— concentra miradas, aplausos discretos y emoción contenida.

Dónde comer en Sevilla durante Semana Santa: tapas, clásicos y dulces de temporada

Comer en Sevilla es una forma de viajar por el viaje. En Semana Santa, la gastronomía suma tradiciones de temporada que aparecen en cartas y vitrinas como parte del paisaje.

En el centro, los bares de tapeo cerca de zonas emblemáticas permiten alternar procesión y bocado con naturalidad.

En torno a Triana, el ambiente se vuelve más de barrio: mesas animadas, cocina de mercado y una relación íntima con el río.

Y hacia la Alameda de Hércules, aparece una Sevilla más contemporánea en su ritmo gastronómico, con opciones para alargar la noche entre plato y plato.

Entre los sabores típicos de estos días, conviene buscar:

Las torrijas, que en Sevilla se presentan jugosas, perfumadas y omnipresentes en confiterías. El bacalao (en distintas preparaciones) y las espinacas con garbanzos, que se sienten como cocina de cuchara adaptada a la primavera.

Y, para el tapeo clásico, una combinación muy local: jamón, quesos andaluces, aceitunas aliñadas y una copa de vino generoso o una cerveza bien fría, según el momento.

Las confiterías tradicionales del centro se vuelven parada obligada por estos días: escaparates llenos, colas rápidas y una idea clara de lo que significa “temporada” en una ciudad que sigue el calendario con precisión.

Tradiciones que conviene conocer para disfrutar más la experiencia

La Semana Santa sevillana es un gran evento cultural vivo, y algunos códigos la vuelven más legible para quien llega de afuera.

La música es uno de ellos: hay momentos con banda, otros en silencio, y esa alternancia crea tensión y belleza. Otro es el tiempo: aquí el avance es lento, casi ceremonial, y el viaje se aprende mirando cómo la ciudad se acomoda a ese ritmo.

Y está la estética: flores, bordados, plata, cera; detalles que invitan a acercarse y mirar con atención, como en un museo al aire libre, pero en movimiento.

Sevilla, en estos días, ofrece una combinación rara y magnética: la ciudad monumental que se visita todo el año y la ciudad ritual que aparece con la primavera. Para un primerizo, esa superposición es parte del encanto: caminarla, probarla, escucharla y dejar que cada esquina sugiera el próximo plan.