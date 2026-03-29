Quito barroco: la Compañía de Jesús y la emoción de la procesión “Jesús del Gran Poder”

En el corazón de los Andes, a 2.850 metros de altura y muy cerca de la línea ecuatorial, Quito guarda uno de los cascos históricos mejor conservados de América Latina. Entre cúpulas, plazas y calles empedradas, el viaje toma un pulso especial cuando el barroco se vuelve protagonista: adentro de la Iglesia de la Compañía de Jesús y, cada Semana Santa, en la multitudinaria procesión de “Jesús del Gran Poder”.

La capital de Ecuador se ubica en el norte del país, encajada en un valle andino rodeado de volcanes. El Centro Histórico —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO— se explora a pie con facilidad: en pocas cuadras se enlazan iglesias, miradores, cafés y museos, con la luz de altura cambiando el color de las fachadas a lo largo del día.

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La Compañía de Jesús: un interior dorado que detiene el paso

En la calle García Moreno, la Iglesia de la Compañía de Jesús sorprende primero por su fachada de piedra tallada y luego por lo que ocurre al cruzar la puerta: un despliegue barroco donde el pan de oro domina retablos, columnas salomónicas y detalles minuciosos que invitan a mirar hacia arriba.

Una visita con guía (o con audioguía, cuando está disponible) ayuda a identificar símbolos, técnicas y mestizajes artísticos que hicieron de este templo uno de los imperdibles de Quito.

A pocos pasos, el viajero puede enlazar la experiencia con otras joyas cercanas: la Plaza Grande y sus edificios históricos, el conjunto de San Francisco, la Catedral y los rincones fotogénicos de La Ronda al atardecer.

“Jesús del Gran Poder”: la tradición que transforma las calles

El Viernes Santo, la procesión de “Jesús del Gran Poder” recorre el Centro Histórico y convoca a miles de personas.

Los cucuruchos de túnica morada y capirote, las verónicas, los cantos y el ritmo del paso convierten la ciudad en un gran escenario de tradición viva, con puntos de observación naturales en plazas y cruces de calles coloniales.

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Para disfrutar de tu estadía, tené en cuenta que Quito tiene un clima templado de montaña: días frescos y noches frías casi todo el año, con temperaturas que suelen moverse entre 8 y 20 °C.

Entre recorridos, la gastronomía local aparece como parte del itinerario: locro de papa, empanadas de viento, hornado y jugos de frutas andinas en mercados tradicionales; para el cierre, un canelazo o un chocolate caliente en cafés del Centro, cuando la tarde baja y las campanas vuelven a marcar el ritmo de Quito.