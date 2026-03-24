Santa María: Museo diocesano y viacrucis viviente se ofrecen como atractivo para la Semana Santa

La comunidad mariense del octavo departamento se alista para recibir a miles de turistas en esta Semana Santa, a la hora de hacer turismo interno.

En la ciudad, en estos días santos, la Capital de la Fe Misionera invita al turismo interno durante la Semana Santa. Los visitantes podrán disfrutar de la religiosidad popular, el arte y las tradiciones.

En este contexto, el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, que conserva piezas de los siglos XVII y XVIII, se presenta como una parada imperdible en Santa María.

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Allí, los visitantes pueden descubrir la historia de los jesuitas y guaraníes, además de admirar impresionantes obras de arte sacro talladas en madera. El museo fue inaugurado el 8 de septiembre de 1981.

En este espacio cultural, los visitantes podrán apreciar una variada colección de esculturas en madera de cedro, incluyendo imágenes de santos creadas por los guaraníes bajo la influencia de los jesuitas, quienes les transmitieron las técnicas del arte de la escultura.

El museo dispone de seis salas que albergan una variada colección de arte sacro elaborado por manos guaraníes. Además, los visitantes pueden apreciar los vestigios de la antigua iglesia jesuítica de Santa María de Fe.

La guía turística Irma Ramírez comentó que, en cada sala, el visitante encontrará una obra pequeña y otra grande, lo que demuestra la enseñanza del maestro y el trabajo del aprendiz.

“La obra pequeña es la muestra que dejó el maestro a los guaraníes para aprender a esculpir, y las obras grandes son los trabajos aprendidos por los guaraníes”, indicó Ramírez.

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En el museo también se encuentra la sala de la Natividad, “que nos diferencia de los otros lugares, ya que es el único museo que tiene la escena del pesebre completo en todos los 30 pueblos de las misiones jesuíticas”, añadió Irma Ramírez.

Horarios de visita

El horario de atención del museo es de 08:30 a 17:00, en horario continuado. Sin embargo, los días Jueves y Viernes Santos, el horario será de 09:00 a 17:00, también en horario continuado.

El lugar cuenta con dos guías turísticas: Irma Ramírez, para los idiomas castellano y guaraní, y Lesli Martínez, para el idioma inglés. Los turistas que deseen agendar una visita o realizar consultas pueden comunicarse al 0976 618 461 con Irma Ramírez.

Vía Crucis viviente

Para el Viernes Santo 3 de abril, en compañía de la ciudadanía en general, los turistas podrán ser partícipes desde las 05:00 del Vía Crucis viviente por el cerro Santa María, que se encuentra a 450 metros sobre el nivel del mar.

“La tradición de subir al cerro en Viernes Santo se remonta a la época de las misiones jesuíticas, en el siglo XVII. No existe documentación explícita de la época, pero sí la versión oral de los abuelos, que se fue transmitiendo de generación en generación”, explicó la guía turística.

Cada Viernes Santo, muchos peregrinos se reúnen en el cerro para realizar una procesión penitencial y reflexionar sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Algunos, cargados de promesas, ya sea para pagarlas o pedirlas.

Este año, la peregrinación se iniciará desde la parroquia Santa María hasta el pie del cerro, donde dará inicio el Vía Crucis. Durante el trayecto, están instaladas las 14 estaciones, donde la gente se detiene a orar.

En la cima del cerro se encuentra una pequeña capilla dedicada a la Cruz, donde cada Viernes Santo fieles y visitantes suben hasta allí para encender velas de la esperanza y dejar sus rezos y pedidos de gracia al pie de la Cruz del Señor, en un acto de fe que combina tradición y devoción y que se ha mantenido a lo largo de los años.

Ykua Teja

Otro de los lugares ideales para visitar en familia es Ykua Teja, considerada la primera fuente de agua de lo que fue la Misión de Santa María de Fe, en la época de los jesuitas.

Desde sus orígenes, el manantial sirvió como principal punto de abastecimiento para toda la población. Según la tradición, al momento de establecer el pueblo, era habitual buscar una fuente que pudiera proveer agua limpia a los habitantes.

En ese sitio, los jesuitas encontraron un manantial natural, al que bautizaron como Ykua Teja: ykua significa agua o manantial, y teja hace referencia al pequeño techo de tejas colocado encima para protegerlo.

Cada pueblo jesuítico contaba con su propio ykua, pero el de Santa María de Fe es uno de los pocos que se conserva hasta la actualidad. Hasta hoy, cuando se produce un corte en el suministro de agua corriente, los pobladores siguen acudiendo al ykua.

Estudios recientes confirmaron que el agua es completamente potable, libre de impurezas y apta para el consumo humano.

Para hospedarse, está el Santa María Hotel, ubicado en el casco histórico de la comunidad. Las reservas pueden hacerse al 0981 861 553. Esta ciudad se encuentra ubicada a 239 kilómetros al sur de la capital del país, Asunción.