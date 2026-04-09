Escapada de sol y playa en el Caribe: Islas del Rosario, Colombia

Dónde quedan las Islas del Rosario y cómo ubicarlas en el mapa

El Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario está frente a la costa norte de Colombia, en el mar Caribe, a unas dos horas en lancha desde Cartagena de Indias.

Forma parte del conjunto insular de la zona de Barú y del área de corales que se extiende hacia el archipiélago de San Bernardo.

La mayoría de los viajeros llega en embarcaciones que salen por la mañana desde muelles de Cartagena o desde puntos cercanos a Barú, según el plan: excursión de día o noche en la isla.

Lea más: Escape caribeño: playas solitarias y lujo sin alboroto en las Islas Turcas y Caicos

Qué hacer en Islas del Rosario: agua, islas y calma

El corazón del viaje está en el mar. Snorkel y buceo aparecen como experiencias centrales para ver el mundo submarino típico del Caribe: bancos de peces de colores, formaciones de coral y fondos claros.

En días serenos, el kayak o el paddle permiten bordear manglares y pequeñas bahías con otra perspectiva, más silenciosa y cercana.

También es un destino ideal para el “island hopping”: pasar por varias islas en una misma jornada, alternando tramos en lancha con paradas para nadar, tomar sol y almorzar frente al agua.

Para quienes buscan una escena más animada, hay puntos donde se arman encuentros de música y ambiente playero, especialmente en áreas próximas a Barú.

Lea más: Comparativa: playas de Sudamérica vs. playas del Caribe

Lugares imperdibles para visitar

Isla Grande suele funcionar como base natural: es la más extensa y combina playas, pasarelas sobre manglar y rincones de sombra donde el tiempo se estira.

En algunos recorridos se incluye el Oceanario (Acuario San Martín de Pajarales), una visita frecuente para conocer especies marinas locales y apreciar de cerca la vida del Caribe.

En los bordes de manglar, los paseos en lancha al atardecer muestran otra cara del archipiélago: canales tranquilos, agua quieta y aves marinas sobrevolando la costa baja.

Cuándo viajar: clima y temporadas

El clima es cálido todo el año, con temperaturas habituales entre 26 y 31 °C y el mar templado. Para días más estables y cielos despejados, la temporada seca suele ir de diciembre a abril.

Entre mayo y noviembre pueden aparecer lluvias breves y cambios de nubosidad, sin que el calor se vaya: es una época en la que el paisaje se vuelve más intenso y verde.

Lea más: Bequia, en el archipiélago de San Vicente y las Granadinas: el Caribe desconocido

Datos útiles: sabores, fauna y particularidades

La gastronomía de la zona se entiende mejor con un almuerzo frente al mar: pescado del día, arroz con coco, patacones y ceviches frescos, muchas veces acompañados por limonada de coco.

En el agua, además de peces tropicales, es común ver cardúmenes cerca de la costa y, con suerte, rayas en fondos arenosos.

En tierra, el clima caribeño se siente en la música que llega desde los muelles y en el pulso relajado de las islas, donde el día se organiza entre chapuzones, sombra y mar abierto.