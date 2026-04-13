Tsingy de Bemaraha, Madagascar: un bosque de agujas de caliza Patrimonio de la Humanidad

El Tsingy de Bemaraha, de Madagascar, se encuentra en la región de Melaky, al noroeste de Morondava, en la ribera del río Manambolo. La puerta de entrada habitual es Bekopaka, un pequeño poblado que funciona como base para explorar los circuitos del parque.

Llegar suele implicar un viaje terrestre desde Morondava, cruzando el paisaje del oeste malgache hasta las cercanías del macizo kárstico.

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Cómo es cruzar el “bosque” de caliza

“Tsingy” alude a formaciones afiladas: aquí la caliza se elevó y fue esculpida por el agua durante milenios.

El recorrido se hace por senderos señalizados que combinan tramos de caminata en bosque con secciones equipadas: escaleras metálicas, grapas y puentes colgantes.

La experiencia alterna la intimidad de la vegetación con la sorpresa de asomarse a crestas de piedra y balcones naturales sobre un mar de agujas.

Qué hacer en Tsingy de Bemaraha

Las actividades se organizan en circuitos guiados (requisito habitual dentro del parque) que permiten elegir el ritmo: desde caminatas más suaves hasta itinerarios con más pasarelas y desnivel. Entre lo imperdible:

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Los miradores sobre el macizo, donde las agujas se alinean como un tablero de piedra; los puentes colgantes que conectan crestas y abren panorámicas amplias; y los tramos que se internan en gargantas y corredores kársticos, frescos y sombríos, antes de volver a la luz del bosque.

Fuera del laberinto de piedra, el Manambolo suma otra dimensión al viaje. Los paseos en piragua revelan paredes de roca, vegetación ribereña y escenas cotidianas de la zona. Es una forma distinta de leer el paisaje: desde el agua, el parque se percibe como un gran anfiteatro natural.

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Cuándo viajar: clima y mejor época

Para planificar, conviene pensar en la estación seca del oeste de Madagascar, cuando los caminos son más transitables y las caminatas resultan más cómodas.

En general, el clima es cálido y cambia entre el sol abierto de las crestas y la sombra del bosque y los cañones, con noches más frescas en Bekopaka.

Fauna, sabores y particularidades locales

Madagascar se vive también en los detalles: lémures que se dejan oír entre ramas, aves que cruzan los claros, y una flora adaptada a la sequedad y a la roca.

En el camino, la cocina del oeste acompaña con productos sencillos y sabrosos: arroz, pescados de río o costa según la ruta, y frutas tropicales cuando es temporada.

En Bekopaka, el ritmo es de pueblo pequeño: madrugar para entrar al parque, volver con polvo blanco en los calzados y la sensación física de haber atravesado un paisaje que no se parece a ningún otro.