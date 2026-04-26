“Sakura” en el Norte: postales imperdibles de los cerezos en Berlín y otras ciudades

Tras la caída del Muro, Japón regaló miles de árboles de cerezos a Berlín, la capital alemana, como símbolo de paz.

Hoy, las antiguas “franjas de la muerte” se han transformado en túneles de color rosa que anuncian el fin del invierno europeo.

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Postales de la primavera global

El fenómeno del Sakura no es exclusivo de Japón.

Desde las avenidas de Berlín hasta los parques de Washington D.C. o Nueva York, y los jardines de París, la floración de los cerezos regala un espectáculo efímero que dura apenas unos días, pero transforma por completo el paisaje urbano.

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El contraste entre la arquitectura histórica y la fragilidad de los pétalos crea escenarios de ensueño para turistas, fotógrafos y locales.

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Estas flores nos recuerdan la belleza de lo transitorio; un recordatorio visual de que la vida, como la primavera, siempre encuentra su camino para volver a brotar.