Viajes
26 de abril de 2026 - 11:55

“Sakura” en el Norte: postales imperdibles de los cerezos en Berlín y otras ciudades

Se observan cerezos en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.
Se observan cerezos en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.130034+0000 TOBIAS SCHWARZ

Desde Berlín hasta Nueva York, la floración de los cerezos en la primavera del norte global transforma paisajes urbanos en un espectáculo rosado. Este fenómeno, un regalo de Japón, simboliza paz y renacimiento, celebrando la efímera belleza de la vida en cada pétalo.

Por ABC Color

Tras la caída del Muro, Japón regaló miles de árboles de cerezos a Berlín, la capital alemana, como símbolo de paz.

Personas toman fotografías en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.
Personas toman fotografías en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.

Hoy, las antiguas “franjas de la muerte” se han transformado en túneles de color rosa que anuncian el fin del invierno europeo.

Personas toman fotografías en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.
Personas toman fotografías en la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.

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Personas pasean por la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.
Personas pasean por la llamada Kirschblütenallee (avenida de los cerezos en flor), en los jardines Asahi, en Teltow, cerca de Berlín, el 26 de abril de 2026.

Postales de la primavera global

Pétalos de flor de cerezo caen en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.
Pétalos de flor de cerezo caen en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.

El fenómeno del Sakura no es exclusivo de Japón.

Personas disfrutan de la floración de los cerezos en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.
Personas disfrutan de la floración de los cerezos en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.

Desde las avenidas de Berlín hasta los parques de Washington D.C. o Nueva York, y los jardines de París, la floración de los cerezos regala un espectáculo efímero que dura apenas unos días, pero transforma por completo el paisaje urbano.

Una mujer descansa entre los cerezos en flor en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.
Una mujer descansa entre los cerezos en flor en el Jardín Botánico de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.

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Un hombre camina bajo cerezos en flor en Berlín, el 22 de abril de 2026.
Un hombre camina bajo cerezos en flor en Berlín, el 22 de abril de 2026.

El contraste entre la arquitectura histórica y la fragilidad de los pétalos crea escenarios de ensueño para turistas, fotógrafos y locales.

Personas visitan una avenida de cerezos en flor en la antigua zona del Muro de Berlín, en el distrito de Teltow, Berlín, Alemania, el 21 de abril de 2026.
Personas visitan una avenida de cerezos en flor en la antigua zona del Muro de Berlín, en el distrito de Teltow, Berlín, Alemania, el 21 de abril de 2026.

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Una mujer disfruta de un sakura en flor, un cerezo japonés, en el oeste de Moscú, el 20 de abril de 2026.
Una mujer disfruta de un sakura en flor, un cerezo japonés, en el oeste de Moscú, el 20 de abril de 2026.

Estas flores nos recuerdan la belleza de lo transitorio; un recordatorio visual de que la vida, como la primavera, siempre encuentra su camino para volver a brotar.