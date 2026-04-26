“Sakura” en el Norte: postales imperdibles de los cerezos en Berlín y otras ciudades
Desde Berlín hasta Nueva York, la floración de los cerezos en la primavera del norte global transforma paisajes urbanos en un espectáculo rosado. Este fenómeno, un regalo de Japón, simboliza paz y renacimiento, celebrando la efímera belleza de la vida en cada pétalo.
Por ABC Color
Tras la caída del Muro, Japón regaló miles de árboles de cerezos a Berlín, la capital alemana, como símbolo de paz.
Hoy, las antiguas “franjas de la muerte” se han transformado en túneles de color rosa que anuncian el fin del invierno europeo.
Desde las avenidas de Berlín hasta los parques de Washington D.C. o Nueva York, y los jardines de París, la floración de los cerezos regala un espectáculo efímero que dura apenas unos días, pero transforma por completo el paisaje urbano.