Florencia “slow”: museos discretos y cuero hecho a mano en el Oltrarno

Florencia está en la región de Toscana, en el centro de Italia. El Oltrarno se reconoce fácil: es “la otra orilla” del Arno, a pocos minutos a pie del Duomo. Sus calles angostas se abren en plazas con vida de barrio y esconden puertas que conducen a jardines, claustros y botteghe.

Qué hacer en el Oltrarno: una ciudad a escala humana

La mejor manera de recorrerlo es a pie, encadenando paradas cortas. Por la mañana, el mercado de Piazza Santo Spirito marca el pulso cotidiano; alrededor, cafés y enotecas invitan a una pausa.

Lea más: “Sakura” en el Norte: postales imperdibles de los cerezos en Berlín y otras ciudades

Hacia San Frediano, las fachadas sobrias esconden estudios de artesanos, pequeñas galerías y trattorias donde la cocina toscana se vuelve cercana: schiacciata recién horneada, pappa al pomodoro, ribollita y, si se busca algo bien florentino, lampredotto.

Museos menos conocidos (y memorables)

Para un plan “slow”, el Museo Stefano Bardini es una joya: salas de azul profundo, esculturas, cerámicas y piezas renacentistas en un formato amable, sin el vértigo de las grandes colas.

A pocos pasos, La Specola (Museo de Historia Natural) suma un recorrido singular entre vitrinas científicas y curiosidades de gabinete, ideal para una visita diferente en Florencia.

En clave imprescindible, la Capilla Brancacci (en Santa Maria del Carmine) reúne frescos que marcan época y se disfrutan en silencio, con reserva y mirada lenta. Y cuando el día pide verde, los Jardines de Boboli ofrecen senderos, fuentes y perspectivas sobre los tejados del Oltrarno.

Lea más: Explorá las Islas Eolias, Italia: de volcanes activos a playas cristalinas

Talleres de cuero: el ritual de la bottega

En torno a Via dei Serragli, Via Romana y las calles que desembocan en Santo Spirito, el cuero aparece en cinturones, carteras, libretas y guantes.

Muchos talleres permiten ver el proceso: corte, costura, teñido y pulido; a veces, una explicación breve alcanza para entender por qué la artesanía florentina se aprecia tanto.

También se cruzan encuadernadores, doradores y restauradores: oficios que forman parte del paisaje.

Cuándo viajar y datos útiles

Florencia tiene clima templado: primavera (abril-junio) y otoño (septiembre-octubre) combinan días agradables y buena luz para caminar.

El verano puede ser caluroso; en invierno, el ritmo baja y los museos se vuelven aliados.

Lea más: Bolonia: la ciudad “Gorda, Roja y Sabia” que todo foodie debe pisar

En septiembre, el Oltrarno suele latir con Artigianato e Palazzo, una cita dedicada a la artesanía en jardines históricos. Para moverse, el centro y el Oltrarno se recorren bien a pie; conviene llevar calzado cómodo para el empedrado.