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27 de abril de 2026 - 08:36

Florencia “slow”: museos discretos y cuero hecho a mano en el Oltrarno

El Oltrarno, el puente Ponte Vecchio, Florencia, Italia.
El Oltrarno, el puente Ponte Vecchio, Florencia, Italia.Shutterstock

Del otro lado del río Arno, apenas se cruzan el Ponte Vecchio o el Ponte Santa Trinita, Florencia baja el volumen. El Oltrarno —la zona al sur del centro histórico, entre el Palacio Pitti, Santo Spirito y San Frediano— invita a caminar sin prisa, alternando arte íntimo, patios silenciosos y talleres donde el cuero todavía huele a oficio.

Por ABC Color

Florencia está en la región de Toscana, en el centro de Italia. El Oltrarno se reconoce fácil: es “la otra orilla” del Arno, a pocos minutos a pie del Duomo. Sus calles angostas se abren en plazas con vida de barrio y esconden puertas que conducen a jardines, claustros y botteghe.

Qué hacer en el Oltrarno: una ciudad a escala humana

La antigua puerta "Porta San Frediano", parte de las paredes originales del siglo XIII del barrio Oltrarno de Florencia, Toscana, Italia, a la entrada del Borgo San Frediano.
La antigua puerta "Porta San Frediano", parte de las paredes originales del siglo XIII del barrio Oltrarno de Florencia, Toscana, Italia, a la entrada del Borgo San Frediano.

La mejor manera de recorrerlo es a pie, encadenando paradas cortas. Por la mañana, el mercado de Piazza Santo Spirito marca el pulso cotidiano; alrededor, cafés y enotecas invitan a una pausa.

Centro histórico de Florencia, barrio del Oltrarno, vista urbana de la calle.
Centro histórico de Florencia, barrio del Oltrarno, vista urbana de la calle.

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Hacia San Frediano, las fachadas sobrias esconden estudios de artesanos, pequeñas galerías y trattorias donde la cocina toscana se vuelve cercana: schiacciata recién horneada, pappa al pomodoro, ribollita y, si se busca algo bien florentino, lampredotto.

Sándwich Lampredotto, un sándwich florentino clásico cubierto con una salsa picante o una salsa verde. Comida tradicional callejera en Florencia, Italia.
Sándwich Lampredotto, un sándwich florentino clásico cubierto con una salsa picante o una salsa verde. Comida tradicional callejera en Florencia, Italia.

Museos menos conocidos (y memorables)

Para un plan “slow”, el Museo Stefano Bardini es una joya: salas de azul profundo, esculturas, cerámicas y piezas renacentistas en un formato amable, sin el vértigo de las grandes colas.

"La Specola" es una de las sedes del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia, Italia, y es heredera del museo científico más antiguo de Europa.
"La Specola" es una de las sedes del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia, Italia, y es heredera del museo científico más antiguo de Europa.

A pocos pasos, La Specola (Museo de Historia Natural) suma un recorrido singular entre vitrinas científicas y curiosidades de gabinete, ideal para una visita diferente en Florencia.

Fuente del océano en los jardines de Boboli en Florencia, Italia.
Fuente del océano en los jardines de Boboli en Florencia, Italia.

En clave imprescindible, la Capilla Brancacci (en Santa Maria del Carmine) reúne frescos que marcan época y se disfrutan en silencio, con reserva y mirada lenta. Y cuando el día pide verde, los Jardines de Boboli ofrecen senderos, fuentes y perspectivas sobre los tejados del Oltrarno.

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Talleres de cuero: el ritual de la bottega

En torno a Via dei Serragli, Via Romana y las calles que desembocan en Santo Spirito, el cuero aparece en cinturones, carteras, libretas y guantes.

Muchos talleres permiten ver el proceso: corte, costura, teñido y pulido; a veces, una explicación breve alcanza para entender por qué la artesanía florentina se aprecia tanto.

Fuente de agua Sprone, Oltrarno, Florencia, Italia.
Fuente de agua Sprone, Oltrarno, Florencia, Italia.

También se cruzan encuadernadores, doradores y restauradores: oficios que forman parte del paisaje.

Cuándo viajar y datos útiles

Florencia tiene clima templado: primavera (abril-junio) y otoño (septiembre-octubre) combinan días agradables y buena luz para caminar.

Palacio de Bianca Cappello, situado en el barrio de Oltrarno, en Florencia, Italia. Durante el Renacimiento fue la residencia del amante del duque Francesco de Medici.
Palacio de Bianca Cappello, situado en el barrio de Oltrarno, en Florencia, Italia. Durante el Renacimiento fue la residencia del amante del duque Francesco de Medici.

El verano puede ser caluroso; en invierno, el ritmo baja y los museos se vuelven aliados.

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En septiembre, el Oltrarno suele latir con Artigianato e Palazzo, una cita dedicada a la artesanía en jardines históricos. Para moverse, el centro y el Oltrarno se recorren bien a pie; conviene llevar calzado cómodo para el empedrado.