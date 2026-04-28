Descubre la historia y el arte en los museos de San Ignacio durante el finde largo

En la ciudad de San Ignacio, Misiones, existen dos grandes espacios culturales: uno dedicado a la historia bélica y otro que resguarda el legado artístico y religioso de la época.

Museo Histórico Semblanzas de Héroes

Este lugar conserva valiosa información sobre la Guerra del Chaco (1932-1935) y cuenta con tres salas destinadas a narrar la historia de los protagonistas de las gestas heroicas del Paraguay.

Una de las encargadas del museo es Alba Antonia Vargas de Espinoza. Indicó que el edificio fue donado por el contralmirante Ramón Enrique Martino, destacado militar y aviador paraguayo, reconocido por sus hazañas durante la contienda.

Lea más: Turismo interno en Ayolas: tecnología, historia y gastronomía

El museo fue fundado el 1 de marzo de 1988. Allí se exhiben historias y objetos originales utilizados entre 1932 y 1935, además de algunas piezas pertenecientes a la guerra de la Triple Alianza.

«En la primera sala se encuentra toda la trayectoria del contralmirante Martino, así como una urna con los restos del cabo Olivorio Talavera, quien luchó en la contienda bélica y era oriundo de la compañía Santa Rita, de San Ignacio», señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La segunda sala alberga una cruz de guerra dedicada a los soldados caídos durante las batallas y láminas con los nombres de todos los soldados del distrito que defendieron la tierra guaraní en el Chaco, además de fotografías de los excombatientes.

En otras salas, los visitantes pueden apreciar uniformes de soldados y oficiales de alto rango, una maqueta a escala y un fragmento original del avión que pilotaba el contralmirante Martino, así como medallas y trofeos.

También se exponen restos de fusiles paraguayos y bolivianos, e incluso fusiles con yataganes de la época de la Guerra contra la Triple Alianza. Se pueden ver, además, restos de balas de cañón, bombas, caramañolas, vasos y platos de aluminio encontrados en el Chaco.

La encargada destacó que todos los elementos exhibidos son donaciones de los familiares de los excombatientes. El museo atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 17:00, y la entrada es gratuita.

Museo de los Jesuitas

El Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, ofrece un verdadero viaje al pasado.

En sus salas se pueden admirar tallas de madera policromada, mapas de la primera misión jesuítica guaraní del Paraguay y diversas artesanías de la época.

El recorrido se organiza en cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal, plasmada en una impresionante talla barroca de San Miguel Arcángel.

Lea más: La “Perla del Paraguay” se prepara para recibir a turistas el fin de semana largo

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que en las restantes se pueden admirar imágenes de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y de otros santos, todas con el sello artístico de los misioneros jesuitas.

Horarios: martes a sábado, de 08:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00; domingos y feriados, solo con reserva previa. Entrada: G. 20.000 por persona; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000; menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, gratis.