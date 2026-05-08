Qué ver en Pingyao, joya de China y Patrimonio de la Humanidad

Pingyao, una ciudad amurallada localizada en la provincia de Shanxi, China, es un verdadero tesoro histórico que ofrece un viaje al pasado. Reconocida por sus bien conservadas murallas de la era Ming, esta ciudad es un ejemplo perfecto de una ciudad tradicional china de bajo impacto industrial.

Pingyao fue un importante centro financiero durante las dinastías Ming y Qing. En su apogeo, la ciudad albergaba numerosas casas de cambio y bancos de éxito. El más famoso de ellos es el Rishengchang, reconocido como el primer banco de China, y cuyos restos pueden ser visitados hoy.

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Además, la muralla que rodea la ciudad, con sus 12 metros de altura y 6 kilómetros de largo, sigue siendo uno de los sistemas defensivos antiguos mejor preservados en el país.

Qué ver en Pingyao

1. La muralla de Pingyao: una caminata por este sitio antiguo es imprescindible. Desde aquí, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad, así como explorar sus torres de vigilancia y puertas majestuosas.

2. La calle Ming-Qing: esta calle es el corazón de la ciudad vieja y un reflejo vivo de la vibrante vida comercial de tiempos antiguos. En ella se encuentran numerosas tiendas de artesanías, posadas tradicionales y restaurantes locales.

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3. Templo de Confucio: uno de los más antiguos de su tipo en China, ofrece un espacio de tranquilidad y reflexión, rodeado de bellas arquitecturas y jardines históricos.

4. El Rishengchang Draft Bank: este establecimiento brinda a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la historia financiera de China, con exhibiciones sobre las primeras prácticas bancarias del país.

5. Casas tradicionales: con sus patios bien conservados y estructuras de madera, brindan una visión del estilo de vida durante las dinastías Ming y Qing.

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Cómo llegar a Pingyao

La estación de tren de Pingyao, que es una opción conveniente para viajeros, está bien conectada con ciudades principales como Beijing, Xi’an y Taiyuan. Los trenes rápidos son frecuentemente recomendados, ya que reducen significativamente el tiempo de viaje.

Para ir en avión, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Taiyuan Wusu, ubicado a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Pingyao. Desde aquí, se puede tomar un tren o autobús para llegar a la ciudad.

Para los más aventureros, las rutas de autobús desde Taiyuan ofrecen un recorrido pintoresco por el campo del norte de China, aunque es un viaje más largo comparado con el tren.

Visitar Pingyao es como viajar a un pasado gloriosamente preservado. Con su rica historia y arquitectura impresionante, ofrece una experiencia única que es cultural y educativamente enriquecedora.

Ya sea explorando su herencia financiera, recorriendo sus murallas históricas o simplemente disfrutando de su ambiente tradicional, Pingyao promete ser una joya inolvidable en el viaje de cualquier aventurero en China.