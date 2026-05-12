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12 de mayo de 2026 a la - 12:46

Gol anuncia nuevos vuelos Asunción-Río para conectar con Nueva York

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210056+0000 MAURO PIMENTEL

Luego de postergar el inicio de vuelos directos entre Paraguay y Miami, Florida (Estados Unidos), la aerolínea brasileña Gol anunció hoy nuevos vuelos entre Asunción y Río de Janeiro y una mejora de la conectividad entre la capital paraguaya y Nueva York.

Por ABC Color

Este martes, la aerolínea brasileña Gol anunció que sumará nuevos vuelos en la ruta entre Asunción y la ciudad brasileña de Río de Janeiro, que a su vez permitirían “mejorar la conectividad” indirecta entre Paraguay y Estados Unidos.

“La ampliación de frecuencias entre Asunción y Río de Janeiro nos permite ofrecer conexiones más eficientes hacia Nueva York, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de viaje”, reza un comunicado emitido por la compañía.

Según el anuncio, Gol ofrecerá un vuelo de Asunción a Río, y viceversa, cada martes, miércoles, viernes y domingo.

<b>Origen</b><b>Destino</b><b>Frecuencia</b>

Asunción

17:05

Rio de Janeiro

19:30

Rio de Janeiro

13:35

Asunción

16:15

A la par, la aerolínea ofrece conexiones desde Río hacia Nueva York los miércoles, viernes y domingos, con vuelos desde Nueva York hacia Río los lunes, jueves y sábado.

<b>Origen</b> <b>Destino</b><b>Frecuencia</b>

Rio de Janeiro

21:55

Nueva York

06:55

Nueva York

23:00

Rio de Janeiro

09:55

Postergación de vuelos directos Asunción-Miami

La aerolínea brasileña GOL presentó oficialmente su pedido a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para cubrir la ruta Asunción - Miami

El anuncio de los nuevos vuelos de Gol para “mejorar la conectividad” entre Paraguay y Estados Unidos llega poco después de que la aerolínea anunciara la postergación del inicio de vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida, que iban a comenzar el 8 de junio, días antes del debut de Paraguay en el Mundial de fútbol en el país norteamericano.

Lea más: ¿Por qué se postergaron los vuelos directos Asunción-Miami? Dinac entra en detalles