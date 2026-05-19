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19 de mayo de 2026 a la - 06:00

Guía rápida para descubrir Dresde, Alemania: qué hacer y dónde ir

Semperoper, Dresde, Alemania.
Semperoper, Dresde, Alemania.Shutterstock

A orillas del río Elba, en el este de Alemania, Dresde combina cúpulas barrocas, museos de primer nivel y paseos junto al agua con una energía contemporánea que se siente en sus barrios creativos. Capital del estado de Sajonia y cercana a la frontera con Chequia, es una escapada ideal desde Berlín (alrededor de 2 horas en tren) para vivir cultura, música y buena mesa en una ciudad hecha para caminar.

Por ABC Color

Dresde se ubica en un valle amplio del Elba, con colinas verdes alrededor y viñedos en las afueras. Su centro histórico (Altstadt) concentra gran parte de los íconos, mientras que del otro lado del río, en la Neustadt, aparecen cafés, galerías y tiendas de diseño.

Vista panorámica de la ciudad vieja de Dresde al atardecer, Alemania.
Vista panorámica de la ciudad vieja de Dresde al atardecer, Alemania.

El ritmo invita a recorrerla a pie o en bici, enlazando puentes, plazas y terrazas con vistas.

Qué hacer en Dresde: clásicos que no fallan

Un buen comienzo es la Frauenkirche, símbolo del perfil urbano recuperado, y desde allí seguir hacia el Zwinger, un conjunto palaciego de patios y fuentes que alberga colecciones de arte.

Histórico palacio Zwinger de Dresde, Sajonia, Alemania.
Histórico palacio Zwinger de Dresde, Sajonia, Alemania.

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A pocos minutos, la Ópera Semper (Semperoper) aporta ese aire musical que define a la ciudad: si el viaje lo permite, vale la experiencia de una función o una visita guiada.

Der Zwinger, Dresde, Alemania.
Der Zwinger, Dresde, Alemania.

Para una caminata especial, la Terraza de Brühl —sobre el Elba— regala postales al atardecer y conecta con el pulso del casco antiguo.

Museos, barrios y escapadas cerca del Elba

En el Residenzschloss (Palacio Real) se encuentra la célebre Bóveda Verde (Grünes Gewölbe), un imán para amantes de la historia y el detalle artesanal.

Seufzerbrücke (Puente de los Suspiros) conecta dos edificios en la ciudad de Dresde, Alemania.
Seufzerbrücke (Puente de los Suspiros) conecta dos edificios en la ciudad de Dresde, Alemania.

Para contrastar, la Neustadt propone otra Dresde: patios escondidos, arte urbano y cervecerías con mesas al aire libre.

Si hay tiempo extra, el Palacio y parque de Pillnitz, a orillas del río, es una salida luminosa entre jardines. Y como excursión de día, el Parque Nacional de la Suiza Sajona ofrece miradores y senderos entre formaciones rocosas, muy accesible desde la ciudad.

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Cuándo viajar, clima, eventos y sabores locales

La mejor época para visitar Dresde suele ser primavera y comienzos de otoño, con días templados ideales para caminar junto al Elba.

Vista panorámica de Dresde, Alemania.
Vista panorámica de Dresde, Alemania.

El verano suma vida en terrazas y barcos panorámicos; el invierno trae una atmósfera especial con el Striezelmarkt, uno de los mercados navideños más tradicionales de Alemania.

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En la mesa, aparecen especialidades sajonas como la Eierschecke (tarta de tres capas) y el Dresdner Stollen. Para brindar, vale explorar los vinos del valle del Elba en la zona de Radebeul, una escapada breve entre viñedos y casonas.