Paraguarí impulsa el turismo interno con pintata y creatividad en la escalinata del cerro Perõ

En el marco de una propuesta de fortalecimiento de este distrito como sitio de turismo interno, la Municipalidad de Paraguarí impulsa un concurso de pintura y creatividad. La actividad involucra a alumnos de cuatro instituciones educativas, quienes plasman su arte en la escalinata del Cerro Perõ.

La actividad se desarrolla en sus horarios libres para no interferir con las clases, y los trabajos son acompañados por representantes de la comuna local.

El jefe de Obras y Turismo de la Municipalidad, Edgar Rojas Portillo, explicó que el objetivo principal es promover el sentido de pertenencia entre los jóvenes y fortalecer la identidad cultural y el turismo de la ciudad.

Explicó que, con el emprendimiento, se busca que los estudiantes se identifiquen con Paraguarí y dejen mensajes positivos a los visitantes. “A través de esta iniciativa también se promueve el arte y la creatividad de cada participante”, señaló el arquitecto Rojas.

Docentes de Arte evaluarán las obras

El responsable de Obras y Turismo resaltó que la Municipalidad provee todos los materiales necesarios para el concurso y que la evaluación de los trabajos estará a cargo de docentes de Arte de las diferentes instituciones educativas. Además, la ciudadanía podrá participar mediante una votación a través de las redes sociales.

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De la pintata de la escalinata, de 208 metros de altura, participan alumnos del Colegio Nacional Santa Bárbara, Colegio Nacional de Paraguarí, Colegio San Roque González de Santa Cruz y Colegio Santo Tomás.

Los premios establecidos consisten en G. 1.500.000 y un paseo por sitios turísticos del municipio en el “Engendro (bus con biciriel)” para el primer lugar; G. 750.000 y paseo para el segundo puesto, mientras que la institución educativa que obtenga el tercer lugar recibirá G. 350.000.

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Un atractivo turístico en crecimiento

El Cerro Perõ, declarado reserva natural de interés distrital mediante la Ordenanza Municipal N° 141/2007, se convirtió en uno de los puntos más visitados de este municipio. En la cima cuenta con un oratorio, mirador y un muelle con laguna artificial, espacios que atraen constantemente a turistas y visitantes.

El acceso renovado al cerro, de 208 metros de altura, ya recibe a numerosas personas que ascienden hasta el mirador para admirar la belleza natural de las serranías que rodean al municipio.

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El recorrido comienza al pie del cerro con escalones de piedra y cemento integrados al entorno natural. A medida que se avanza, el paisaje urbano de Paraguarí aparece entre la vegetación, ofreciendo una experiencia que combina actividad física y contemplación de la naturaleza.

La comuna prevé inaugurar oficialmente, a mediados de junio próximo, las mejoras del espacio turístico.