Gramado y Canela: arquitectura bávara y el encanto de la cultura del chocolate

Dónde quedan Gramado y Canela y cómo llegar

Gramado y Canela están en el estado de Rio Grande do Sul, en la región serrana conocida como Serra Gaúcha, Brasil, a unos 120 kilómetros de Porto Alegre (aproximadamente 2 horas en auto).

Funcionan como destinos gemelos: se conectan por la Avenida das Hortênsias, una ruta escénica que ya es parte del recorrido. Para llegar, lo más habitual es volar a Porto Alegre y seguir por carretera; también existe la opción de combinar con el aeropuerto de Caxias do Sul, más cercano.

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Qué hacer: paseos urbanos con estética alpina

En Gramado, el plan se arma caminando. El centro concentra postales: la Rua Coberta (pasaje techado con mesas y movimiento constante), la Igreja Matriz São Pedro con su piedra oscura, y las vidrieras donde el chocolate aparece como protagonista cotidiano.

Cerca, el Lago Negro invita a bordear el agua entre pinos y hortensias, con botes que suman calma al paisaje.

Para una pausa lúdica, Mini Mundo recrea ciudades en miniatura con precisión artesanal, y el “clima de villa” se completa en cafés donde el chocolate caliente convive con tortas y el clásico café colonial de herencia europea.

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Canela: naturaleza, miradores y la Catedral de Piedra

Canela combina centro compacto y naturaleza a pocos minutos. Su imagen más reconocible es la Catedral de Pedra (Nossa Senhora de Lourdes), una aguja gótica de piedra basáltica que domina la plaza.

Desde allí, los parques marcan la agenda: el Parque do Caracol reúne senderos y miradores hacia la Cascata do Caracol, y los bondinhos aéreos suman una vista alta del valle y el bosque.

Para sumar adrenalina suave, Alpen Park ofrece actividades al aire libre en un entorno serrano.

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La cultura del chocolate (y qué probar)

El chocolate acá no es un souvenir: es un hábito. Hay chocolaterías con degustaciones, vitrinas de bombones y tabletas, y propuestas que van del fondue a postres con frutas y crema.

Y en días de frío no es raro beberse un quentão.

En la mesa también aparecen sabores de la región: carnes al estilo gaúcho, pastelería centroeuropea como cucas, strudel y masas especiadas, además de productos locales como el pinhão (semilla de araucaria), presente en platos de estación.

Cuándo viajar: clima serrano y calendario de eventos

La Serra Gaúcha tiene clima subtropical, con días templados y noches frescas gran parte del año.

El invierno (junio a agosto) es buscado por su aire frío y la atmósfera de chimeneas, ideal para paseos lentos y gastronomía cálida.

La primavera suma floración de hortensias y caminatas cómodas.

En el calendario, Gramado se enciende con el Festival de Cine (agosto) y con Natal Luz (de noviembre a enero), cuando luces y desfiles transforman el centro; Canela acompaña con celebraciones navideñas propias que refuerzan el espíritu festivo de la temporada.