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01 de junio de 2026 a la - 06:00

Motivos para visitar Colonia, Alemania: mucho más que una catedral gótica imponente

Colonia, Alemania.
Colonia, Alemania.Shutterstock

A orillas del río Rin, en el oeste de Alemania, Colonia se ubica entre Bonn y Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte‑Westfalia. Es una base cómoda para moverse en tren por la región, pero también un destino con identidad propia: museos de primera línea, barrios creativos, cerveza servida en vasos mínimos y atardeceres sobre el agua.

Por ABC Color

La Catedral de Colonia, Alemania domina el perfil urbano con sus torres góticas. A pocos pasos, el Puente Hohenzollern acompaña el flujo de caminantes y ciclistas sobre el Rin, y el paseo ribereño invita a seguir la orilla hasta los muelles desde donde salen cruceros cortos: una forma simple de leer la ciudad desde el río.

Colonia, Alemania.
Colonia, Alemania.

En el casco antiguo, las callecitas llevan a plazas, iglesias románicas y casas de colores frente al agua. El mirador del KölnTriangle, del otro lado del Rin, ordena el mapa en una sola vista: catedral, puentes y tejados apretados.

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Arte, historia y una pausa dulce

Para quienes se preguntan qué hacer en Colonia más allá de lo emblemático, los museos marcan el ritmo.

Colonia, Alemania.
Casco antiguo de la ciudad de Colonia, Alemania.

Museum Ludwig reúne arte moderno y contemporáneo; el Museo Romano‑Germánico (con piezas de la Colonia antigua) conecta con el pasado de la ciudad.

Y el Museo del Chocolate, sobre el puerto interior, suma una visita amable y sensorial.

Barrios para caminar sin apuro

El Belgian Quarter mezcla boutiques, cafés y galerías en un entramado de calles animadas.

Colonia, Alemania.
Colonia, Alemania.

Ehrenfeld, más alternativo, se reconoce por murales, salas de música y tiendas de diseño.

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Son zonas ideales para una tarde de paseo y para descubrir pequeños patios y cervecerías.

Kölsch, brauhauses y mesa local

La cerveza típica es la Kölsch: clara, fresca y servida en vasos altos y pequeños en los brauhauses tradicionales.

En la cocina aparecen clásicos renanos como el Rheinischer Sauerbraten (asado marinado) y el Halve Hahn, un pan con queso y mostaza que suele sorprender por su nombre.

Cuándo viajar y qué clima esperar

Colonia tiene clima templado y húmedo, con lluvias repartidas durante el año. Primavera y comienzos de otoño suelen combinar temperaturas agradables y días largos.

Colonia, Alemania.
Colonia, Alemania.

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En febrero, el Carnaval transforma calles y plazas con disfraces y desfiles; en diciembre, los mercados navideños iluminan el centro y las orillas del Rin.

En parques y ribera es común ver aves acuáticas y, con suerte, algún cisne acompañando la caminata.