Festival del Ovecha Rague se cierra esta noche: sepa quiénes son los artistas que actuarán

En la ciudad de San Miguel,, departamento de Misiones, se desarrolla la XXXV edición del tradicional Festival del Ovecha Rague (Música y Artesanía). Los artesanos exhiben con orgullo sus trabajos elaborados en lana, manteniendo viva una tradición que identifica a la comunidad.

Los artesanos muestran el vichú, la ruana, los chales, los ponchos sencillos y con capucha para damas, caballeros y niños.

Turistas procedentes de distintos puntos del país y del extranjero pudieron apreciar y adquirir la variedad de productos artesanales elaborados en el distrito. También disfrutaron de la música, la danza paraguaya y de la deliciosa gastronomía misionera.

En la última jornada, este domingo, desde las 09:00, en la plaza San Miguel Arcángel, se llevó a cabo un desayuno misionero y un encuentro de artistas locales e invitados.

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Interesantes propuestas

Desde las 13:00 se realizará una jineteada campestre, en la misma plaza, con la animación de las bandas Santa Cecilia y Real. Se anuncia la presencia de la Tropilla Internacional “El Relincho”. También está programada la presentación estelar del Emperador Misionero y de la Voz del Sur, Graciela Valenzuela.

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Finalmente, en la plaza San Miguel, desde las 18:00, se desarrollará una Fiesta Popular con la actuación de Roscer Díaz, Isabella y su esencia, y Los D Siempre.

El éxito de los ponchos albirrojos

Este año, la pasión por el fútbol también se hizo sentir con fuerza en el Festival del Ovecha Rague. El esperado regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo despertó el orgullo nacional e inspiró a los artesanos a crear prendas teñidas con los colores de la Albirroja, uniendo la tradición ancestral con el fervor de todo un pueblo.

Entre las numerosas creaciones, el poncho albirrojo brilla como la gran revelación de esta edición y se convirtió en una de las piezas más admiradas por los visitantes.

Los artesanos destacaron que muchos turistas quedaron maravillados con su diseño, llevando consigo no solo una prenda única, sino también un símbolo del espíritu, la cultura y la pasión paraguaya.

Darío Palma, uno de los artesanos que dio vida a los ponchos albirrojos, señaló que el regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo impulsó significativamente el trabajo y las ventas del sector artesanal.

Mencionó que la confección de prendas inspiradas en la Albirroja y en los colores patrios despertó un gran interés entre los aficionados, destacándose especialmente los ponchos, las bufandas y las gorras.

Los productos y sus precios

Los precios de estas indumentarias varían según el diseño, el material y el tamaño. Los artesanos elaboraron dos tipos de ponchos: uno confeccionado en lanilla, con un costo de G. 350.000, y otro de hilo, cuyo valor es de G. 250.000.

En tanto, las gorras y bufandas se comercializan desde G. 50.000, ofreciendo opciones para todos los seguidores que desean llevar con orgullo los colores de Paraguay.

El tradicional vichú, con un costo de G. 400.000, así como los ponchos tradicionales, comercializados desde G. 350.000. Los modelos con capucha, debido a su mayor elaboración, alcanzaban precios más elevados.

Las ruanas y los chales confeccionados con lana pura también captaron la atención del público, con precios que oscilaron entre G. 250.000 y G. 400.000.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir diversos recuerdos de la edición XXXV del Festival del Ovecha Rague, Música y Artesanía, con opciones disponibles desde G. 10.000.

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Satisfechos con el volumen de ventas

En ese contexto, los artesanos manifestaron su satisfacción por las ventas alcanzadas durante el evento.

Aunque el inicio fue complicado debido a las lluvias registradas en la primera jornada del jueves 11 de junio —que retrasaron la instalación de varios puestos—, las siguientes fechas estuvieron acompañadas por un clima favorable que permitió una importante afluencia de visitantes y un dinámico movimiento comercial.

Homenajeados de la edición especial

La intendenta Elvina González de Díaz (ANR-HC) señaló que el Festival del Ovecha Rague celebra este año su 35ª edición, consolidándose como uno de los eventos culturales y económicos más importantes de San Miguel.

Durante más de tres décadas, esta fiesta ha preservado las tradiciones ligadas a la lana, fortaleciendo la identidad local y proyectando a la comunidad como la auténtica Ciudad de la Lana.

“Para nosotros, este festival representa mucho más que una celebración. Es el reflejo del esfuerzo de generaciones, del trabajo de nuestros artesanos, personas dedicadas a la gastronomía, educadores y de todos aquellos que contribuyen a mantener viva nuestra cultura y nuestras raíces”, señaló González.

En esta edición especial, el festival rindió un emotivo homenaje a quienes han sido pilares fundamentales de su historia. La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) reconoció como Tesoros Nacionales Vivos a las maestras artesanas Isabel Báez Corvalán y Juana Altamirano, por su invaluable aporte a la preservación y transmisión de nuestras tradiciones.

La Municipalidad de San Miguel distinguió a Julia Cristina Álvarez por su mérito artesanal y turístico; Irene Báez de Martínez y Roberto Martínez por su aporte a la innovación y vanguardia de la artesanía local; a la Asociación de Artesanos de Arazapé (ASARTA) por su fortaleza asociativa; y a las profesoras Santa Edilburga Jacquet y María de Jesús González, cuyo compromiso y dedicación las convierten en verdaderas constructoras de este emblemático festival.

En la noche del sábado, en el Salón Municipal, se desarrolló la gala central por los 35 años del Festival del Ovecha Rague (Música y Artesanía), con la participación del Ballet Municipal, la Orquesta Típica Ymaguareicha, el Grupo Generación y la actuación estelar del sanmiguelino Marcelo Gabriel, junto con Sol Codas, Punto Clave, y Los Ojeda.