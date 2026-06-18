Pilsen, Chequia: la ciudad donde nació una de las cervezas más famosas del mundo

Dónde queda Pilsen y cómo ubicarla en el mapa

Pilsen está en Chequia, entre colinas suaves y los ríos Mže, Radbuza, Úhlava y Úslava, que se juntan para formar el Berounka.

Desde Praga se llega en tren o bus en alrededor de 1 hora 15 minutos a 1 hora 45 minutos, lo que la vuelve perfecta para una noche (o dos) fuera de la capital.

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Qué hacer en Pilsen: del casco histórico a los pasajes subterráneos

El punto de partida natural es Náměstí Republiky (Plaza de la República), una de las más grandes del país: fachadas pastel, cafés y una vida cotidiana que invita a quedarse mirando.

A pocos pasos se alza la Catedral de San Bartolomé, famosa por su torre (entre las más altas de Chequia) y las vistas sobre techos rojos.

Bajo la ciudad aparece otra Pilsen: el Plzeňské historické podzemí, un entramado de túneles y bodegas que cuenta historias de comercio, conservación de alimentos y cerveza, con un recorrido fresco incluso en verano.

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La cuna de la pilsner: visitas cerveceras con historia

Para entender por qué visitar Pilsen, alcanza con entrar en el universo de Pilsner Urquell: aquí nació en el siglo XIX el estilo de cerveza dorada y brillante que inspiró a incontables marcas en el mundo.

Las visitas guiadas suelen incluir salas históricas, procesos de elaboración y degustaciones, además de la atmósfera inconfundible de ladrillo, cobre y madera.

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Imperdibles culturales más allá de la cerveza

Pilsen también sorprende con la Gran Sinagoga, de las más grandes de Europa, y con propuestas familiares como Techmania Science Center, con exhibiciones interactivas.

Para una pausa al aire libre, los parques y las riberas ofrecen caminatas tranquilas, especialmente al atardecer.

Cuándo viajar a Chequia y datos útiles: clima, eventos y sabores

La mejor época para ir suele ser primavera y comienzos de otoño, con días templados y buena luz para caminar.

El verano es agradable, y el invierno trae frío y un encanto de interiores cálidos.

En octubre, el Pilsner Fest celebra la tradición local con música y brindis.

En la mesa, vale probar clásicos checos como svíčková (carne con salsa cremosa), guláš y knedlíky (dumplings), además de quesos y embutidos que acompañan perfecto una pinta bien tirada.

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En muchos bares se mantiene el ritual del “primer sorbo” en silencio: una pequeña ceremonia cotidiana que en Pilsen sigue viva.