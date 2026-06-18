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18 de junio de 2026 a la - 08:25

Pilsen, Chequia: la ciudad donde nació una de las cervezas más famosas del mundo

Edificios de la Plaza de la República en Pilsen, República Checa.
Edificios de la Plaza de la República en Pilsen, República Checa.Shutterstock

A unos 90 kilómetros al oeste de Praga, en la región histórica de Bohemia, Pilsen (Plzeň) combina elegancia centroeuropea, vida de plazas y una cultura cervecera que se respira en patios, tabernas y sótanos centenarios. Es una escapada ideal para sumar a un viaje por Chequia.

Por ABC Color

Dónde queda Pilsen y cómo ubicarla en el mapa

Pilsen está en Chequia, entre colinas suaves y los ríos Mže, Radbuza, Úhlava y Úslava, que se juntan para formar el Berounka.

Pilsen, República Checa. Vista de la puerta, chimeneas y torre de agua de la fábrica de cerveza Pilsner Urquell.
Pilsen, República Checa. Vista de la puerta, chimeneas y torre de agua de la fábrica de cerveza Pilsner Urquell.

Desde Praga se llega en tren o bus en alrededor de 1 hora 15 minutos a 1 hora 45 minutos, lo que la vuelve perfecta para una noche (o dos) fuera de la capital.

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Qué hacer en Pilsen: del casco histórico a los pasajes subterráneos

El punto de partida natural es Náměstí Republiky (Plaza de la República), una de las más grandes del país: fachadas pastel, cafés y una vida cotidiana que invita a quedarse mirando.

Vista elevada de la Plaza de la República. Pilsen (Plzen), República Checa.
Vista elevada de la Plaza de la República. Pilsen (Plzen), República Checa.

A pocos pasos se alza la Catedral de San Bartolomé, famosa por su torre (entre las más altas de Chequia) y las vistas sobre techos rojos.

Catedral de San Bartolomé en la plaza principal de Pilsen, República Checa.
Catedral de San Bartolomé en la plaza principal de Pilsen, República Checa.

Bajo la ciudad aparece otra Pilsen: el Plzeňské historické podzemí, un entramado de túneles y bodegas que cuenta historias de comercio, conservación de alimentos y cerveza, con un recorrido fresco incluso en verano.

Antigua fábrica de cerveza histórica Pilsner Urquell, ciudad de Pilsen, República Checa.
Antigua fábrica de cerveza histórica Pilsner Urquell, ciudad de Pilsen, República Checa.

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La cuna de la pilsner: visitas cerveceras con historia

Para entender por qué visitar Pilsen, alcanza con entrar en el universo de Pilsner Urquell: aquí nació en el siglo XIX el estilo de cerveza dorada y brillante que inspiró a incontables marcas en el mundo.

Pilsen, República Checa. Taza de cerveza en una exposición en el Museo de la Cervecería.
Pilsen, República Checa. Taza de cerveza en una exposición en el Museo de la Cervecería.

Las visitas guiadas suelen incluir salas históricas, procesos de elaboración y degustaciones, además de la atmósfera inconfundible de ladrillo, cobre y madera.

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Imperdibles culturales más allá de la cerveza

Pilsen también sorprende con la Gran Sinagoga, de las más grandes de Europa, y con propuestas familiares como Techmania Science Center, con exhibiciones interactivas.

Pilsen, República Checa. Torres de la Gran Sinagoga.
Pilsen, República Checa. Torres de la Gran Sinagoga.

Para una pausa al aire libre, los parques y las riberas ofrecen caminatas tranquilas, especialmente al atardecer.

Cuándo viajar a Chequia y datos útiles: clima, eventos y sabores

La Puerta del Jubileo de Plzeňský Prazdroj es el primer edificio neorrenacentista en Pilsen. Fue construido en 1892 para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la fábrica de cerveza. - Pilsen, República Checa.
La Puerta del Jubileo de Plzeňský Prazdroj es el primer edificio neorrenacentista en Pilsen. Fue construido en 1892 para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la fábrica de cerveza. - Pilsen, República Checa.

La mejor época para ir suele ser primavera y comienzos de otoño, con días templados y buena luz para caminar.

Panorama del casco antiguo de Pilsen, República Checa.
Panorama del casco antiguo de Pilsen, República Checa.

El verano es agradable, y el invierno trae frío y un encanto de interiores cálidos.

En octubre, el Pilsner Fest celebra la tradición local con música y brindis.

Pilsen, República Checa. Visita guiada del metro histórico bajo el centro histórico de la ciudad.
Pilsen, República Checa. Visita guiada del metro histórico bajo el centro histórico de la ciudad.

En la mesa, vale probar clásicos checos como svíčková (carne con salsa cremosa), guláš y knedlíky (dumplings), además de quesos y embutidos que acompañan perfecto una pinta bien tirada.

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En muchos bares se mantiene el ritual del “primer sorbo” en silencio: una pequeña ceremonia cotidiana que en Pilsen sigue viva.