Del Inti Raymi en Cusco al amanecer en Stonehenge: dos solsticios para viajar con los sentidos

Solsticio en Cusco: invierno altoandino y rituales en la antigua capital inca

Cusco queda en el sudeste de Perú, a más de 3.400 metros de altura, entre montañas que abren la puerta al Valle Sagrado. Viajar en junio coincide con la estación seca: días nítidos, sol firme y noches frías, ideales para caminar por el centro histórico y alternar miradores con mercados.

El 24 de junio, el Inti Raymi se despliega como un gran relato escénico en tres postas clásicas: la Plaza de Armas, el Qorikancha (templo del Sol) y la explanada de Sacsayhuamán, con música, danzas y trajes que recrean una ceremonia ancestral.

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En los días previos y posteriores, la ciudad suma peñas, ferias y un pulso festivo que se siente en calles empedradas y balcones coloniales.

¿Qué hacer en Cusco además del Inti Raymi? Se recomienda entrar a iglesias y patios, subir a San Blas para talleres y cafés, probar anticuchos o una sopa de quinoa en el Mercado de San Pedro, y dedicar una o dos jornadas al Valle Sagrado (Pisac, Ollantaytambo) o a rutas de trekking.

Para un viaje cómodo, conviene reservar las primeras horas para paseos suaves por la altura.

Stonehenge: verano inglés y un amanecer alineado con la historia

Stonehenge está en el sur de Inglaterra, en la llanura de Salisbury (condado de Wiltshire), a unas dos horas en auto o tren y bus desde Londres.

En torno al 21 de junio, el solsticio de verano atrae visitantes que llegan antes del alba para ver cómo la luz se alinea con las piedras en un paisaje abierto y ondulado.

Las mañanas pueden ser frescas aun en verano: capas livianas, termo y calzado cómodo hacen la diferencia.

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Más allá del amanecer, el plan se completa con el centro de visitantes y sus senderos, y con escapadas cercanas: Salisbury (catedral y casco antiguo), Avebury (otro círculo megalítico) y pueblos con pubs donde probar platos de temporada, quesos locales o una cream tea.