Santa María de Fe invita a descubrir su legado jesuítico durante las vacaciones de invierno

Santa María de Fe, considerada la Capital de la Fe Misionera del octavo departamento, se presenta como una opción atractiva para el turismo interno durante estas vacaciones de invierno.

El distrito invita a las familias a recorrer espacios cargados de historia, cultura y tradición, en un entorno que combina el patrimonio jesuítico-guaraní con atractivos naturales.

Quienes visiten Santa María podrán conocer el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, donde se conservan piezas que datan de los siglos XVII y XVIII, además de disfrutar de espacios naturales como el Ykua Teja, un histórico manantial que forma parte de la identidad de la comunidad.

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La artesanía también representa una expresión del legado de la cultura guaraní, a través de obras que reflejan el encuentro entre los pueblos originarios y la influencia de los jesuitas en las antiguas reducciones.

Museo Diocesano, un recorrido por el legado jesuítico-guaraní

Dentro de este circuito histórico y cultural sobresale el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, un espacio que conserva una valiosa colección de piezas y se constituye en una parada obligada para quienes llegan hasta el distrito.

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En sus salas, los visitantes pueden conocer parte de la historia del encuentro entre jesuitas y guaraníes, además de admirar destacadas obras de arte sacro talladas en madera. El museo fue inaugurado el 8 de septiembre de 1981.

El recinto cultural alberga una colección de esculturas elaboradas en madera de cedro, entre ellas imágenes de santos realizadas por artesanos guaraníes bajo la enseñanza e influencia de los jesuitas, quienes transmitieron técnicas que permitieron el desarrollo del arte escultórico en las antiguas reducciones.

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El museo cuenta con seis salas donde se exhibe una variada colección de arte sacro producido por manos guaraníes. Además, en el lugar se conservan vestigios de la antigua iglesia jesuítica de Santa María de Fe.

La guía turística Irma Ramírez explicó que cada sala presenta una obra pequeña y otra de mayor tamaño, una característica que permite observar el proceso de aprendizaje entre el maestro y el aprendiz.

“La obra pequeña es la muestra que dejó el maestro a los guaraníes para aprender a esculpir, y las obras grandes son los trabajos aprendidos por los guaraníes”, indicó Ramírez.

Asimismo, destacó la importancia de la sala de la Natividad, un espacio que distingue al museo de otros sitios históricos.“Lo que nos diferencia de otros lugares es que somos el único museo que tiene la escena del pesebre completo en los 30 pueblos de las misiones jesuíticas”, añadió Irma Ramírez.

Horarios de visita

El Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas recibe a los visitantes de 08:30 a 17:00, en horario continuado. El espacio dispone de dos guías turísticas: Irma Ramírez, quien acompaña los recorridos en castellano y guaraní, y Lesli Martínez, encargada de la atención en idioma inglés.

Los turistas interesados en coordinar una visita o realizar consultas pueden comunicarse al 0976 618 461 con Irma Ramírez.

Ykua Teja, un manantial con historia

Además del museo, otro atractivo recomendado para visitar en familia es el Ykua Teja, considerado la primera fuente de agua de la antigua Misión de Santa María de Fe durante la época jesuítica.

Desde la fundación del pueblo, este manantial tuvo un papel fundamental como principal fuente de abastecimiento para los habitantes.

De acuerdo con la tradición, al momento de establecer una reducción era necesario contar con un punto de provisión de agua limpia para la población.

Según los registros históricos, los jesuitas encontraron en este sitio un manantial natural al que denominaron Ykua Teja. La palabra ykua hace referencia al agua o manantial, mientras que teja alude al pequeño techo colocado sobre la fuente para protegerla.

El histórico manantial continúa siendo utilizado hasta la actualidad y forma parte de la identidad de Santa María de Fe. Cada pueblo jesuítico contaba con su propio ykua, pero el de esta comunidad es uno de los pocos que logró conservarse con el paso del tiempo.

Actualmente, los pobladores siguen recurriendo al Ykua Teja cuando se registra algún corte en el suministro de agua corriente. Estudios recientes determinaron que el agua del manantial es potable, libre de impurezas y apta para el consumo humano.