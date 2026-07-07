Naturaleza, gastronomía y circuitos de Yacyretá convierten a Ayolas en una opción para vacacionar en invierno

A partir del próximo viernes 10 de julio, estudiantes de todo el país iniciarán el receso escolar correspondiente a las vacaciones de invierno, que se extenderá hasta el 24 del mes en curso. Durante este periodo, la ciudad ofrece diversos atractivos para disfrutar en familia o con grupos de amigos del turismo interno.

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Conocida como “Un paraíso junto al río”, Ayolas integra paisajes naturales con una de las obras de ingeniería más importantes del país, además de una reconocida oferta gastronómica basada principalmente en pescados. La ciudad, ubicada a unos 305 kilómetros de Asunción, también se destaca por su intensa actividad de pesca deportiva y comercial, lo que la convierte en un destino atractivo para visitantes nacionales.

Entre las principales opciones figuran los circuitos turísticos administrados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Uno de los sitios más visitados es el Museo Histórico Ambiental, ubicado en el barrio Villa Permanente, donde se exhiben piezas recuperadas durante la construcción de la represa, además de objetos relacionados con la historia de la comunidad, elementos precolombinos y diversas colecciones.

Asimismo, la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), emplazada sobre la isla Yacyretá en el río Paraná, constituye otro de los principales atractivos turísticos por la magnitud de su infraestructura. El complejo cuenta con 20 turbinas generadoras de energía eléctrica y permite observar la esclusa de navegación, además de las obras de ampliación del Brazo Aña Cuá, que registran un importante avance.

Refugio Faunístico Atinguy

A unos 13 kilómetros del casco urbano, sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián (Itapúa), se encuentra el Refugio Faunístico Atinguy, dependiente del área ambiental de la EBY. El lugar alberga una importante diversidad de mamíferos, aves y reptiles, siendo uno de sus principales atractivos el jaguareté Chiqui, considerado un símbolo de la conservación de la fauna silvestre en la zona.

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Los animales permanecen distribuidos en jaulas, corralones y espacios abiertos, adecuados a las necesidades de cada especie, con fines de observación, conservación, cría y reproducción.

Los circuitos turísticos administrados por la EBY son de acceso gratuito y permanecen habilitados todos los días, de 07:00 a 15:00. Para organizar las visitas, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá, donde reciben información detallada sobre los recorridos disponibles.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los números 0987 210001 (celular) y 072 222276 (línea baja).

Delicias a base de pescado

La gastronomía constituye otro de los principales atractivos de Ayolas. La ciudad ofrece una variada propuesta basada en pescado, con platos tradicionales que forman parte de su identidad cultural, entre ellos el pira chyryry, la milanesa de surubí, el asado de dorado y la boga, entre otras especialidades.

Además, diferentes locales gastronómicos y hoteleros cuentan con televisores para que los visitantes puedan seguir las incidencias del Mundial 2026 durante su estadía.

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