San Ignacio invita a descubrir su riqueza histórica y cultural durante las vacaciones de invierno

Quienes elijan visitar San Ignacio, distrito situado en el departamento de Misiones, para realizar turismo interno en familia durante estas vacaciones de invierno encontrarán propuestas que combinan arte, patrimonio e historia.

Entre los principales atractivos figuran el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, el Museo Histórico Semblanzas de Héroes y el Museo Viedma, inaugurado recientemente y convertido en un nuevo referente del turismo cultural.

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Cada uno de estos espacios preserva valiosos testimonios del pasado y brinda a los visitantes la oportunidad de comprender el legado de las Misiones Jesuíticas y de los protagonistas que marcaron la historia nacional.

El Museo Viedma (MUVA) nació como un centro dedicado a difundir el arte, la espiritualidad y la memoria histórica. Está ubicado dentro del Circuito Turístico de las Misiones Jesuíticas y representa una nueva propuesta para quienes visitan la ciudad.

Su creador, Manuel de Jesús Viedma Romero, profesor de Artes Plásticas, dedicó varios años a investigar las antiguas reducciones fundadas por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII.

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Como parte de ese proceso, recorrió distintas comunidades, entrevistó a pobladores y miembros de pueblos originarios y recopiló información que posteriormente transformó en obras pictóricas, hoy exhibidas en el museo.

El MUVA cuenta con salas para exposiciones temporales, biblioteca especializada, auditorio, tienda cultural, cafetería-restaurante y amplios jardines para el disfrute de los visitantes.

Su principal atractivo es la colección permanente integrada por 78 murales realizados por Manuel Viedma, distribuidos en las tres naves principales del edificio.

Las obras, de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, representan los resultados de sus investigaciones sobre la historia y el desarrollo de cada una de las Misiones Jesuíticas. Más información sobre el museo está disponible en www.muva.com.py.

Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas

El Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas ofrece un recorrido por el legado de las antiguas reducciones. En su interior se exhiben tallas de madera policromada, mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay y diversas piezas artesanales de gran valor histórico.

El recorrido comprende cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la lucha entre el bien y el mal mediante una destacada escultura barroca de San Miguel Arcángel.

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que las demás exhiben imágenes de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús y de otros santos elaboradas por los propios guaraníes bajo la influencia de los jesuitas.

El museo abre de martes a sábado, de 08:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00. Los domingos y feriados recibe visitantes únicamente con reserva previa. La entrada cuesta G. 20.000; los estudiantes de 14 a 17 años abonan G. 10.000, mientras que los menores de 13 años y los habitantes de San Ignacio ingresan sin costo.

Museo Histórico Semblanzas de Héroes

Este museo constituye uno de los principales espacios dedicados a preservar la memoria de la Guerra del Chaco (1932-1935). Sus salas reúnen documentos, fotografías y objetos originales relacionados con los combatientes paraguayos.

Según explicó la encargada Alba Antonia Vargas de Espinoza, el edificio fue donado por el contralmirante Ramón Enrique Martino, militar y aviador paraguayo destacado por su participación durante la contienda chaqueña.

Fundado el 1 de marzo de 1988, el museo conserva elementos utilizados entre 1932 y 1935, además de piezas correspondientes a la Guerra de la Triple Alianza.

En una de sus salas se encuentra la historia del contralmirante Martino y una urna con los restos del cabo Olivorio Talavera, oriundo de la compañía Santa Rita, de San Ignacio.

Otra sala exhibe fotografías y los nombres de los soldados del distrito que participaron en la defensa del Chaco.

El recorrido incluye uniformes militares, una maqueta y un fragmento del avión pilotado por Martino, medallas, trofeos, fusiles paraguayos y bolivianos, armas con yatagán, proyectiles, bombas y diversos objetos recuperados del campo de batalla.

Todos los materiales fueron donados por familiares de excombatientes. El museo atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 17:00, y el acceso es gratuito.