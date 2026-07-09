Paraguarí invita a disfrutar el turismo interno con aventura, naturaleza, historia y cultura

La capital departamental del noveno departamento, Paraguarí, se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada diferente durante las vacaciones de invierno. En este municipio se presentan propuestas de turismo interno para todas las edades que incluyen senderismo, parapente, recorridos históricos, visitas culturales y paseos guiados por los principales atractivos de la zona.

La ciudad cuenta con una amplia oferta turística impulsada por la Asociación de Emprendimientos Turísticos de Paraguarí (Asetupar), presidida por Alba Fernández, que nuclea a más de 40 emprendedores dedicados a fortalecer los servicios para visitantes, con opciones de posadas turísticas, hoteles, hospedajes, gastronomía y actividades recreativas.

Recorrido por la historia ferroviaria

Los visitantes que deseen conocer parte de la historia del municipio pueden llegar hasta el Museo Histórico y Cultural de la ex Estación Ferroviaria Carlos Antonio López, sitio que fue habilitado en 1864 y donde funcionaba la antigua estación de trenes.

En su interior se conservan mobiliarios, herramientas y una antigua báscula que eran utilizados durante la intensa actividad ferroviaria de la época, cuando la llegada de pasajeros y cargas generaba un importante movimiento económico en la ciudad.

Realizar este recorrido permite conocer parte del Paraguay que apostaba al desarrollo ferroviario, con locomotoras que conectaban distintas comunidades del país. En el lugar también se pueden apreciar fotografías, objetos históricos y la emblemática locomotora Nº 521, instalada sobre las antiguas vías como símbolo del legado ferroviario del distrito.

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Museo de la Artillería

Otro atractivo histórico es el Museo Histórico de la Artillería “General Enrique Duarte Alder”, que fue inaugurado en 1979. Está ubicado dentro del Comando de Artillería, en el acceso Paraguarí-Piribebuy.

El sitio cuenta con una importante colección de armamentos antiguos del Paraguay, donde se exhiben municiones, fusiles y cañones utilizados durante la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco.

El museo está instalado en una antigua caballeriza de aproximadamente 80 metros de largo, con paredes de adobe y piso de material cocido. Entre sus piezas se encuentran sables, puntas de lanzas, bayonetas, palas y azadas halladas en antiguos escenarios de combate.

También cuenta con una galería de artilleros ilustres, elementos de la Guerra del 70, piezas de armas, cañones, indumentarias de soldados de la época, utensilios y otros objetos relacionados con la historia militar.

El museo estará habilitado de lunes a viernes, de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00.

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Parque Ecológico Cerro Hũ

El Parque Ecológico Cerro Hũ es otro espacio recreativo que ofrece atractivos para los visitantes. Cuenta con mejoras como un muelle junto a una laguna artificial, desde donde se puede apreciar una privilegiada vista al Cerro Hũ y al Cristo Redentor.

El lugar también dispone de un parque infantil para que los niños puedan disfrutar junto a sus familias en un ambiente rodeado de naturaleza.

Bicirriel, una experiencia diferente

Una novedosa propuesta turística es el bicirriel, una actividad que permite pedalear sobre las antiguas vías del tren. La plataforma metálica equipada con bicicletas adaptadas ofrece una experiencia recreativa diferente, combinando actividad física, historia y paisajes naturales.

Arte y entretenimiento

Dentro de las actividades previstas para el 18 de este mes, desde las 13:00, se encuentra el taller denominado “Reciclado de botella”, donde los participantes aprenderán técnicas de pintura a mano alzada y esmerilado con la profesora Felisa Valdez.

La actividad, organizada por Asetupar, tendrá un costo de G. 100.000 por inscripción, mientras que quienes deseen adquirir un kit de pintura podrán hacerlo por G. 85.000. El evento se desarrollará en la casa del emprendedor Vieja Estación Ruin Bar.

Asimismo, se impulsan actividades de parapente, una nueva experiencia de aventura al aire libre que permite disfrutar desde las alturas del paisaje natural de Paraguarí, con planes accesibles para quienes deseen realizar el vuelo.

Los visitantes también podrán optar por recorridos guiados por el casco histórico de la ciudad mediante el vehículo turístico que estará disponible en inmediaciones de la ex estación ferroviaria.

Ciclismo y parapente

Los amantes de la naturaleza y la aventura encuentran en Paraguarí una opción ideal para disfrutar del turismo interno a través del ciclismo de aventura, senderismo y el parapente, dos actividades que permiten descubrir la belleza paisajística del distrito desde diferentes perspectivas.

Los recorridos de senderismo por los cerros invitan a los visitantes a conectarse con la naturaleza mediante caminatas entre senderos rodeados de vegetación, donde el esfuerzo de la subida se recompensa con impresionantes vistas panorámicas del paisaje paraguariqueño.

El Cerro Hũ es uno de los sitios preferidos para esta actividad, ofreciendo circuitos para quienes desean realizar caminatas, tomar fotografías y disfrutar de un ambiente tranquilo lejos del ruido de la ciudad. Los visitantes pueden realizar los recorridos y quedarse a descansar en las cabañas o bajo camping.

Para contactos con los emprendedores turísticos y reservas de actividades, los interesados pueden comunicarse al 0981 432 771.