¿Listo para el eclipse solar total más largo del siglo? Aquí los detalles

El próximo gran hito del calendario astronómico ya tiene fecha: el lunes 2 de agosto de 2027. De acuerdo con información divulgada por Infobae a partir de datos de la NASA, ese día se producirá el eclipse solar total más largo del siglo, un fenómeno que destaca no solo por su rareza, sino por el tiempo inusualmente prolongado en que la Luna cubrirá por completo al Sol en zonas específicas del planeta.

La expectativa se explica por un dato clave: la fase de totalidad —cuando el disco solar queda completamente oculto y aparece la corona— se estima en aproximadamente 6 minutos y 22 segundos, una cifra poco habitual en este tipo de eventos y suficiente para abrir una ventana valiosa para observación directa y estudios científicos.

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Qué es un eclipse solar total y por qué oscurece el cielo

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone con precisión entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar que llega de forma directa a la superficie. El resultado, descrito por especialistas como un cambio abrupto de iluminación, puede hacer que el entorno se oscurezca como si fuese amanecer o atardecer.

En 2027, la alineación será especialmente precisa: la sombra lunar avanzará sobre regiones determinadas durante un lapso extraordinariamente largo, lo que amplifica el interés del evento.

Dónde se verá la totalidad: la ruta “privilegiada” del eclipse

El rasgo más determinante del eclipse de 2027 es que la experiencia completa no estará al alcance de todo el mundo. La totalidad —la fase en que el Sol queda completamente cubierto— se concentrará en una franja limitada.

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El eclipse será totalmente visible en:

Sur de España

Norte de África , incluyendo Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto

Arabia Saudita

Yemen

En esas zonas, el cielo podría oscurecerse por más de seis minutos, un margen que convierte la observación en un evento particularmente atractivo para astrónomos, investigadores y público general.

¿Y para el resto del mundo?: como un eclipse parcial.

Cómo observarlo sin riesgos: recomendaciones de seguridad

La espectacularidad del eclipse no elimina un punto crítico: mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles. Los especialistas citados por Infobae recomiendan:

Usar lentes para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2 .

Evitar mirar el Sol directamente sin protección, incluso si el brillo parece menor.

No utilizar cámaras, binoculares o telescopios convencionales sin filtros certificados : estos dispositivos pueden intensificar la radiación y aumentar el riesgo de lesión ocular.

Solo durante los breves minutos de totalidad —cuando el Sol esté completamente cubierto— se puede observar a simple vista sin riesgo, y únicamente dentro de ese intervalo.

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Por qué este eclipse importa

Más allá del impacto visual, la duración prevista y la precisión de la sombra lunar convierten al eclipse de 2027 en un fenómeno destacado del siglo.

En la franja donde será total, el margen de más de seis minutos amplía las posibilidades de observación y estudio; fuera de ella, el evento seguirá siendo visible, aunque como un eclipse parcial que no reproduce la oscuridad plena del mediodía.

Fuente: Infobae