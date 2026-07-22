Caacupé abre sus puertas para recibir a visitantes durante las vacaciones de invierno con fe, cultura y tradición

Con el paso de los años, Caacupé fue fortaleciendo su infraestructura turística y actualmente cuenta con una variada red de hoteles, posadas y hospedajes que permiten a familias, grupos de amigos, peregrinos y turistas nacionales e internacionales disfrutar de una estadía cómoda y segura.

La oferta de alojamiento está conformada por establecimientos que se adaptan a las diferentes necesidades de los visitantes, desde quienes buscan un lugar tranquilo para descansar luego de un recorrido por la ciudad, hasta aquellos que desean permanecer varios días para participar de actividades religiosas, culturales o conocer los paisajes de la Cordillera.

Los hospedajes incluidos en la guía son Aloha (0971 884 982), Cordillera (0981 441 708), La Ponderosa (0987 159 589), Peregrino (0984 764 027), Don Jacinto (0981 701 677), Asunción (0984 519 007), Princesa (0972 626 807), Fermina (0973 243 648), Uruguayo (0981 415 937), Dimar (0972 156 473), Tereré (0982 562 936), Mirador (0993 611 110) y Bar Hotel Thais (0985 323 230).

Cada establecimiento ofrece distintas alternativas para que los visitantes puedan elegir la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con los hospedajes para conocer la disponibilidad de habitaciones, precios, promociones y realizar sus reservas con anticipación.

Entre los servicios disponibles se destacan la posibilidad de contar con desayuno incluido, además de diferentes modalidades de pago para mayor comodidad de los huéspedes, como efectivo, tarjetas de crédito y débito, y transferencias bancarias.

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Planificar las visitas

Los responsables de los hospedajes recomiendan planificar la visita y realizar reservas con tiempo, principalmente durante las épocas de mayor movimiento turístico como las vacaciones de invierno y los fines de semana largos, fechas en las que aumenta considerablemente la llegada de visitantes.

Además de ofrecer alojamiento, algunos establecimientos cuentan con servicios adicionales pensados para mejorar la experiencia de los turistas. Entre ellos se encuentran opciones de pensión completa para quienes desean disfrutar de una estadía con todas las comidas incluidas, así como espacios recreativos con piscina, ideales para familias que buscan combinar descanso y entretenimiento.

De esta manera, Caacupé se destaca no solo por su importancia religiosa, sino también por su riqueza cultural, sus tradiciones y la hospitalidad de sus habitantes. La ciudad ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros y su museo, ubicado en la planta baja; además de conocer Tupãsy Ykuá, la Plaza Teniente Fariña, donde se encuentra una imponente escultura de la Virgen de Caacupé, el Cerro Cristo Rey y otros espacios que forman parte de la identidad local.

El recorrido también permite descubrir sitios históricos, disfrutar de la gastronomía tradicional y explorar los atractivos naturales que ofrece la región de la Cordillera, convirtiendo a Caacupé en un destino ideal para quienes buscan combinar fe, cultura, naturaleza y experiencias únicas.

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