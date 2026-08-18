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18 de agosto de 2026 a la - 14:15

Filipinas: islas tropicales entre lagunas turquesas, arrozales y ciudades con historia

Twin Lagoon, en la isla de Coron, en la provincia de Palawan, Filipinas.
Twin Lagoon, en la isla de Coron, en la provincia de Palawan, Filipinas.Shutterstock

Con más de 7.000 islas, Filipinas combina playas de aguas claras, selva, buceo y cultura mestiza. Esta guía te ayuda a elegir islas y planificar el viaje con datos prácticos.

Por ABC Color

¿Dónde queda y qué la hace especial?

Filipinas está en el Sudeste Asiático, entre el mar de Filipinas y el mar de China Meridional.

Camino de palmeras a El Nido en la isla de Palawan, Filipinas.
Camino de palmeras a El Nido en la isla de Palawan, Filipinas.

Su geografía fragmentada crea paisajes muy distintos a pocas horas: acantilados de caliza en Palawan, colinas verdes en Bohol, olas constantes en Siargao y una capital, Manila, marcada por la herencia española y la influencia estadounidense.

Puente del río Maasin, Siargao, Filipinas.
Puente del río Maasin, Siargao, Filipinas.

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¿Cómo llegar?

La puerta de entrada más común es Manila (NAIA); también hay vuelos internacionales a Cebú (Mactan-Cebu). Desde allí, el “salto de isla” se hace con vuelos domésticos (rápidos para Palawan o Siargao), ferries entre archipiélagos y combis/van turísticos en destinos populares como El Nido.

¿Qué ver y qué hacer (según el paisaje que buscás)?

En Palawan, El Nido propone navegar entre islotes de piedra caliza y playas escondidas; la experiencia vale por el contraste entre lagunas calmas y mar abierto, ideal para snorkel.

El Nido, Palawan, Filipinas.
El Nido, Palawan, Filipinas.

Más al sur, Coron suma pecios de la Segunda Guerra para buceo y lagos de agua dulce en cráteres.

Twin Lagoon, en la isla de Coron, en la provincia de Palawan, Filipinas.
Twin Lagoon, en la isla de Coron, en la provincia de Palawan, Filipinas.

En Bohol, las Chocolate Hills muestran un relieve único que cambia de color con la estación seca; cerca, los ríos y manglares invitan a paseos tranquilos.

Chocolate Hills, Filipinas.
Chocolate Hills, Filipinas.

En Cebú, el atractivo está en combinar ciudad, cascadas y salidas al mar; es un hub práctico para encadenar islas.

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Si tu viaje gira en torno al surf, Siargao tiene cultura de playa y olas reconocidas, con excursiones a piscinas naturales y bancos de arena cuando baja la marea.

Histórico patio de piedra en Intramuros, Manila, Filipinas.
Histórico patio de piedra en Intramuros, Manila, Filipinas.

Para contexto histórico, en Manila el barrio amurallado de Intramuros y sus iglesias explican el pasado colonial y cómo se armó la identidad urbana filipina.

¿Qué comer?

Probá adobo (pollo o cerdo braseado), sinigang (sopa ácida), lechón (cerdo asado, muy celebrado en Cebú) y el desayuno silog.

Sinigang, Filipinas.
Sinigang, Filipinas.

En mercados y puestos callejeros aparece el halo-halo (postre frío con frutas y leche) y el calamansi en jugos.

En zonas costeras, el fuerte son pescados y mariscos a la parrilla: conviene preguntar por la pesca del día.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

En general, la estación más amable para moverse entre islas es la seca (noviembre a mayo), con pico turístico entre diciembre y Semana Santa. La temporada húmeda (junio a octubre) trae lluvias más frecuentes: puede bajar precios, pero conviene dejar margen por cambios en ferries y tours.

Cebú, Filipinas.
Cebú, Filipinas.

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Información útil para planificar

  • Para una primera vez, 10 a 14 días permiten elegir 2 o 3 bases (por ejemplo, Manila + Palawan + Bohol/Siargao).
  • Dentro de las islas se usa triciclo, moto y van compartida; para trayectos largos, volar ahorra tiempo.
  • Idioma: filipino e inglés (muy presente).
  • Moneda: peso filipino (PHP).
  • Presupuesto: es un destino moderado, con opciones económicas en transporte local y comida.
  • Consejo: llevá efectivo para islas chicas y reservá traslados en temporada alta.