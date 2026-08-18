Filipinas: islas tropicales entre lagunas turquesas, arrozales y ciudades con historia

¿Dónde queda y qué la hace especial?

Filipinas está en el Sudeste Asiático, entre el mar de Filipinas y el mar de China Meridional.

Su geografía fragmentada crea paisajes muy distintos a pocas horas: acantilados de caliza en Palawan, colinas verdes en Bohol, olas constantes en Siargao y una capital, Manila, marcada por la herencia española y la influencia estadounidense.

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¿Cómo llegar?

La puerta de entrada más común es Manila (NAIA); también hay vuelos internacionales a Cebú (Mactan-Cebu). Desde allí, el “salto de isla” se hace con vuelos domésticos (rápidos para Palawan o Siargao), ferries entre archipiélagos y combis/van turísticos en destinos populares como El Nido.

¿Qué ver y qué hacer (según el paisaje que buscás)?

En Palawan, El Nido propone navegar entre islotes de piedra caliza y playas escondidas; la experiencia vale por el contraste entre lagunas calmas y mar abierto, ideal para snorkel.

Más al sur, Coron suma pecios de la Segunda Guerra para buceo y lagos de agua dulce en cráteres.

En Bohol, las Chocolate Hills muestran un relieve único que cambia de color con la estación seca; cerca, los ríos y manglares invitan a paseos tranquilos.

En Cebú, el atractivo está en combinar ciudad, cascadas y salidas al mar; es un hub práctico para encadenar islas.

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Si tu viaje gira en torno al surf, Siargao tiene cultura de playa y olas reconocidas, con excursiones a piscinas naturales y bancos de arena cuando baja la marea.

Para contexto histórico, en Manila el barrio amurallado de Intramuros y sus iglesias explican el pasado colonial y cómo se armó la identidad urbana filipina.

¿Qué comer?

Probá adobo (pollo o cerdo braseado), sinigang (sopa ácida), lechón (cerdo asado, muy celebrado en Cebú) y el desayuno silog.

En mercados y puestos callejeros aparece el halo-halo (postre frío con frutas y leche) y el calamansi en jugos.

En zonas costeras, el fuerte son pescados y mariscos a la parrilla: conviene preguntar por la pesca del día.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

En general, la estación más amable para moverse entre islas es la seca (noviembre a mayo), con pico turístico entre diciembre y Semana Santa. La temporada húmeda (junio a octubre) trae lluvias más frecuentes: puede bajar precios, pero conviene dejar margen por cambios en ferries y tours.

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Información útil para planificar