Ciudades de cuento: un recorrido por los centros medievales intactos de Sibiu, Brașov y Sighișoara

¿Dónde queda y qué las hace especiales?

Las tres ciudades están en Transilvania, la región central de Rumania marcada por los Cárpatos y por siglos de presencia sajona (colonos germanos). Sibiu combina elegancia barroca y fortificaciones; Brașov es una ciudad medieval abrazada por bosque y montaña; Sighișoara conserva una ciudadela habitada casi intacta, con calles empedradas y torres de gremios.

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¿Cómo llegar?

La puerta más práctica suele ser Bucarest (OTP): desde allí hay trenes y buses a Brașov (aproximadamente 2 horas 30–3 horas).

También sirve Cluj-Napoca (CLJ), bien conectada con Sibiu y Sighișoara. En auto, la ruta DN1/E60 enlaza Bucarest–Brașov–Sibiu; entre Sibiu y Sighișoara, la A1/A10 y conexiones regionales acortan tiempos.

Dentro del “triángulo”, el tren funciona bien: Brașov–Sighișoara ronda 2 horas 30–3 horas; Sighișoara–Sibiu, 2 3 horas según servicio.

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Qué ver y qué hacer en Sibiu

En la Piața Mare se entiende su pasado mercantil: fachadas ordenadas, cafés y museos a pasos.

El casco histórico se recorre mejor cruzando el Puente de las Mentiras, una pasarela de hierro con leyendas locales, hacia la Piața Mică.

Para leer la ciudad desde arriba, subí a torres e iglesias del centro: el trazado de murallas y bastiones aparece como un mapa.

Qué ver y qué hacer en Brașov

La vida urbana late en el Consejo (Piața Sfatului), una plaza amplia rodeada de casas de colores donde el ritmo lo marcan ferias y terrazas.

La Iglesia Negra, gótica y sobria, justifica la visita por su escala y su historia de incendios y reconstrucción.

Para una postal con contexto natural, el mirador de Tâmpa (teleférico o sendero) muestra cómo la ciudad medieval creció al pie del bosque.

Cerca, muchos viajeros combinan con Bran o Sinaia (Castillo Peleș), excursiones sencillas por ruta.

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Qué ver y qué hacer en Sighișoara

La Ciudadela es el corazón: se entra por portales y se camina entre torres de oficios y pasadizos que conservan la lógica defensiva.

La Torre del Reloj ordena el perfil urbano y ofrece vistas útiles para orientarse.

El encanto no está solo en “ver”, sino en quedarse hasta la tarde: cuando bajan los grupos, las calles recuperan silencio y se percibe la ciudad como un barrio vivo.

Qué comer: sabores transilvanos

Buscá platos de cocina casera: ciorbă (sopa ácida, ideal en días fríos), sarmale (rollos de repollo), mici (parrillada especiada) y papanași (postre con queso y crema).

En zonas sajonas aparecen panes, embutidos y pastelería centroeuropea; acompañá con cerveza local o un vin fiert (vino caliente) en invierno.

Mejor época para viajar

De mayo a septiembre hay días largos y caminatas cómodas; es temporada alta.

Otoño suma colores en los Cárpatos y menos gente.

Invierno aporta mercados y nieve, con temperaturas bajo cero: abrigo en capas y calzado antideslizante hacen la diferencia.

Información útil para armar el recorrido