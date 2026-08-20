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20 de agosto de 2026 a la - 09:27

Ciudades de cuento: un recorrido por los centros medievales intactos de Sibiu, Brașov y Sighișoara

Sighișoara, Rumania.
Sighișoara, Rumania.Shutterstock

En el corazón de Rumania, Sibiu, Brașov y Sighișoara condensan murallas, torres y plazas vivas. Un triángulo medieval fácil de unir en tren o auto.

Por ABC Color

¿Dónde queda y qué las hace especiales?

Las tres ciudades están en Transilvania, la región central de Rumania marcada por los Cárpatos y por siglos de presencia sajona (colonos germanos). Sibiu combina elegancia barroca y fortificaciones; Brașov es una ciudad medieval abrazada por bosque y montaña; Sighișoara conserva una ciudadela habitada casi intacta, con calles empedradas y torres de gremios.

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¿Cómo llegar?

La puerta más práctica suele ser Bucarest (OTP): desde allí hay trenes y buses a Brașov (aproximadamente 2 horas 30–3 horas).

Vista de la ciudad, Sighișoara, Rumania.
Vista de la ciudad, Sighișoara, Rumania.

También sirve Cluj-Napoca (CLJ), bien conectada con Sibiu y Sighișoara. En auto, la ruta DN1/E60 enlaza Bucarest–Brașov–Sibiu; entre Sibiu y Sighișoara, la A1/A10 y conexiones regionales acortan tiempos.

Dentro del “triángulo”, el tren funciona bien: Brașov–Sighișoara ronda 2 horas 30–3 horas; Sighișoara–Sibiu, 2 3 horas según servicio.

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Qué ver y qué hacer en Sibiu

En la Piața Mare se entiende su pasado mercantil: fachadas ordenadas, cafés y museos a pasos.

La plaza principal del centro de la ciudad de Sibiu, Rumanía, mencionada por primera vez en 1408.
La plaza principal del centro de la ciudad de Sibiu, Rumanía, mencionada por primera vez en 1408.

El casco histórico se recorre mejor cruzando el Puente de las Mentiras, una pasarela de hierro con leyendas locales, hacia la Piața Mică.

El Puente de las Mentiras, centro de la ciudad de Transilvania de Sibiu,Rumania.
El Puente de las Mentiras, centro de la ciudad de Transilvania de Sibiu,Rumania.

Para leer la ciudad desde arriba, subí a torres e iglesias del centro: el trazado de murallas y bastiones aparece como un mapa.

Qué ver y qué hacer en Brașov

La vida urbana late en el Consejo (Piața Sfatului), una plaza amplia rodeada de casas de colores donde el ritmo lo marcan ferias y terrazas.

Navidad en la Plaza del Consejo, Brasov, Rumania.
Navidad en la Plaza del Consejo, Brasov, Rumania.

La Iglesia Negra, gótica y sobria, justifica la visita por su escala y su historia de incendios y reconstrucción.

Iglesia negra, Biserica Neagrăin Brașov, Transilvania, Rumania.
Iglesia negra, Biserica Neagrăin Brașov, Transilvania, Rumania.

Para una postal con contexto natural, el mirador de Tâmpa (teleférico o sendero) muestra cómo la ciudad medieval creció al pie del bosque.

Cerca, muchos viajeros combinan con Bran o Sinaia (Castillo Peleș), excursiones sencillas por ruta.

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Qué ver y qué hacer en Sighișoara

La Ciudadela es el corazón: se entra por portales y se camina entre torres de oficios y pasadizos que conservan la lógica defensiva.

Iglesia de la Santísima Trinidad en Sighișoara, Rumania.
Iglesia de la Santísima Trinidad en Sighișoara, Rumania.

La Torre del Reloj ordena el perfil urbano y ofrece vistas útiles para orientarse.

Sighișoara, Rumania.
Sighișoara, Rumania.

El encanto no está solo en “ver”, sino en quedarse hasta la tarde: cuando bajan los grupos, las calles recuperan silencio y se percibe la ciudad como un barrio vivo.

Qué comer: sabores transilvanos

Buscá platos de cocina casera: ciorbă (sopa ácida, ideal en días fríos), sarmale (rollos de repollo), mici (parrillada especiada) y papanași (postre con queso y crema).

Comida típica rumana llamada "sarmales", Rumania.
Comida típica rumana llamada "sarmales", Rumania.

En zonas sajonas aparecen panes, embutidos y pastelería centroeuropea; acompañá con cerveza local o un vin fiert (vino caliente) en invierno.

Mejor época para viajar

De mayo a septiembre hay días largos y caminatas cómodas; es temporada alta.

Sibiu, Rumania. Complejo del Museo Nacional Astra, antiguo pueblo rumano con antiguas casas en ruinas.
Sibiu, Rumania. Complejo del Museo Nacional Astra, antiguo pueblo rumano con antiguas casas en ruinas.

Otoño suma colores en los Cárpatos y menos gente.

Invierno aporta mercados y nieve, con temperaturas bajo cero: abrigo en capas y calzado antideslizante hacen la diferencia.

Información útil para armar el recorrido

  • Para verlas sin apuro, calculá 4 a 6 días (2 en Brașov, 1–2 en Sibiu, 1 en Sighișoara).
  • Los cascos históricos se recorren a pie; para conectar estaciones y alojamiento, taxis y apps locales son prácticos.
  • Idioma: rumano (inglés frecuente en turismo).
  • Moneda: leu (RON). Costos: en general moderados frente a Europa occidental, con buenos alojamientos boutique en edificios históricos.
  • Horarios: museos suelen abrir desde media mañana y cerrar a última tarde; conviene chequear lunes, cuando algunos descansan.