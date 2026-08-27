Viajes
27 de agosto de 2026 a la - 15:09

¿Caribe económico? 3 destinos poco conocidos para viajar con menos presupuesto

Corn Island, Nicaragua.
Corn Island, Nicaragua.Shutterstock

Mar cálido, comida local y traslados simples: estas tres puertas de entrada al Caribe combinan playas y cultura con precios más amables que los clásicos de postal, y una escena más cotidiana que “resort”.

Por ABC Color

Corn Island (Nicaragua): Caribe creole sin todo incluido

¿Dónde queda? Frente a la costa caribeña de Nicaragua, son dos islas (Big Corn y Little Corn) con herencia afrocaribeña y ritmo lento: calles de arena, reggae suave y snorkel a metros de la orilla.

Corn Island, Nicaragua.
Corn Island, Nicaragua.

¿Cómo llegar? Vía Managua: vuelo a Corn Island (RNI). Para Little Corn, lancha desde Big Corn (según clima). Alternativa más larga: ferry desde Bluefields.

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¿Qué ver y qué hacer? En Little Corn manda el mar: buceo y snorkel en arrecifes cercanos y caminatas bordeando la costa. En Big Corn, playas más amplias y atardeceres desde los muelles; el encanto está en moverse sin apuro y conversar en español e inglés criollo.

Corn Island, Nicaragua.
Corn Island, Nicaragua.

¿Qué comer? Cocina caribeña nica: arroz con porotos, pescado a la plancha y coco en salsas y postres.

¿Mejor época para viajar? Más seco entre diciembre y abril. En temporada de lluvias (aproximadamente mayo–noviembre) puede haber mar picado y cambios de lancha.

Info útil: lo ideal es ir de 3 a 5 días. Se recorre a pie/bici; en Big Corn hay motos-taxi. Moneda: córdoba (dólares suelen aceptarse).

Capurganá y Sapzurro (Colombia): selva, playa y frontera a pie

¿Dónde queda? En el Caribe colombiano del Chocó, cerca de Panamá. Se sienten como pueblos de costa antes del boom: sin autos, con senderos entre selva y bahías calmas.

Capurganá, Chocó, Colombia.
Capurganá, Chocó, Colombia.

¿Cómo llegar? Vuelo desde Medellín (Olaya Herrera) a Capurganá; o lancha desde Turbo/Necoclí (Urabá). De Capurganá a Sapzurro, caminata corta o bote.

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¿Qué ver y qué hacer? El plan es alternar mar y verde: playas de bahía para nadar, caminatas a miradores y el cruce a La Miel (Panamá) para sumar otra costa en el día. La experiencia vale por la mezcla de Caribe y selva húmeda, con vida de pueblo.

Vista aérea de la ciudad de Sapzurro, Chocó, Colombia.
Vista aérea de la ciudad de Sapzurro, Chocó, Colombia.

¿Qué comer? Pescados y mariscos con patacón, arroz con coco y jugos de frutas tropicales.

¿Mejor época para viajar? Más estable entre diciembre y marzo. Fuera de esos meses, conviene prever lluvias y mar movido para lanchas.

Información útil: con 3 o 4 días alcanza para Capurganá + Sapzurro. Moneda: peso colombiano. Llevar efectivo: no siempre hay cajeros.

Livingston y Río Dulce (Guatemala): Caribe garífuna con río y fortaleza

¿Dónde queda? En Izabal, donde el Río Dulce se abre camino hacia el Caribe. Livingston es un pueblo garífuna: música, cocina y una identidad afrocaribeña distinta del altiplano guatemalteco.

Retrato de un grupo de mujeres garífunas sentadas en hamacas con vestidos típicos de Livingston, Guatemala.
Retrato de un grupo de mujeres garífunas sentadas en hamacas con vestidos típicos de Livingston, Guatemala.

¿Cómo llegar? Desde Ciudad de Guatemala, bus/transfer a Río Dulce (o Puerto Barrios) y luego lancha a Livingston: el trayecto por el cañón es parte del viaje.

Pelícanos en Livingston, Guatemala.
Pelícanos en Livingston, Guatemala.

¿Qué ver y qué hacer? Navegar el Cañón del Río Dulce revela paredones verdes y casas sobre el agua. Cerca está el Castillo de San Felipe, fortín colonial contra piratas. En Livingston, playas cercanas en lancha y noches con tambores y baile: cultura viva, no puesta en escena.

Castillo de San Filipe de Lara en Rio Dulce, Guatemala.
Castillo de San Filipe de Lara en Rio Dulce, Guatemala.

¿Qué comer? Probá el tapado (guiso garífuna con coco, mariscos y plátano), además de pan de coco y mariscos frescos.

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¿Mejor época para viajar? Más seco entre noviembre y abril. En lluvias, el río crece y el paisaje se vuelve más exuberante, con chaparrones.

Información útil: dedicá 2 a 4 días combinando Río Dulce y Livingston. Idioma: español (y garífuna en comunidades). Moneda: quetzal. Transporte interno: lanchas y caminatas.