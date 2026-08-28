Rock in Rio, NFL y más: los grandes eventos que llegan a Río de Janeiro en septiembre.

Río de Janeiro llegará a septiembre con una agenda diseñada para atraer públicos diversos: del coleccionismo de arte a los grandes festivales musicales, pasando por la cocina local y un hito deportivo internacional. De acuerdo con información publicada por la plataforma oficial Visit Rio, la “Cidade Maravilhosa” reunirá en pocas semanas citas que combinan cultura, entretenimiento y turismo, con impacto directo en la circulación de visitantes y la proyección global del destino.

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ArtRio y la Semana de Arte: el pulso cultural se expande por la ciudad

El calendario cultural tendrá uno de sus ejes en ArtRio, una de las principales ferias de arte contemporáneo de Brasil.

La 16ª edición se realizará del 16 al 20 de septiembre en la Marina da Glória, con la participación de galerías, artistas, coleccionistas y curadores tanto brasileños como internacionales.

La programación incluye proyectos curatoriales y encuentros dedicados al ecosistema del arte, una señal de que el evento funciona no solo como vitrina de obras, sino como punto de articulación del sector.

En paralelo, la feria se integra a un circuito más amplio: del 16 al 27 de septiembre, la Semana de Arte do Rio desplegará exposiciones, intervenciones e iniciativas en museos, galerías, centros culturales y espacios públicos. La superposición de fechas consolida una idea de “ciudad-escenario”, donde la experiencia artística se derrama más allá de un predio y se distribuye por distintos barrios y formatos.

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Rock in Rio: estrellas globales y alta demanda de entradas

La agenda musical estará marcada por Rock in Rio, programado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro los días 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre.

La edición anunciada para 2026 reunirá nombres de peso internacional como Elton John, Foo Fighters, Calvin Harris, Black Eyed Peas y Maroon 5, de acuerdo con la información difundida por Visit Rio.

El termómetro de expectativa ya aparece en la venta: las jornadas encabezadas por Calvin Harris y Maroon 5 registran entradas agotadas, un dato que sugiere presión sobre la demanda turística en los días del festival y confirma la capacidad del evento para operar como imán de visitantes.

Rio Gastronomía: cocina carioca en formato festival

La gastronomía también tendrá protagonismo con Rio Gastronomía, que se celebrará en el Jockey Club Brasileiro, en Gávea. El encuentro reunirá chefs, restaurantes y productores, y se desarrollará durante dos tandas de fines de semana: del 17 al 20 y del 24 al 27 de septiembre.

El foco estará puesto en la diversidad y creatividad de la cocina carioca, en un formato que combina degustación, exhibición y encuentro con el público, y que amplía el atractivo de la ciudad más allá de los grandes escenarios culturales o deportivos.

NFL Rio Game: Maracanã como sede de un estreno inédito

El cierre del mes incorporará un elemento excepcional en la agenda internacional: el 27 de septiembre, el Maracanã albergará el NFL Rio Game, con el partido entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys.

Según Visit Rio, será la primera vez que un juego de temporada regular de la NFL llegue a la ciudad, en una jornada planteada como combinación de deporte y entretenimiento.

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La elección del Maracanã —un estadio asociado históricamente al fútbol— refuerza el carácter simbólico del evento: no se trata solo de un partido, sino de una apuesta por insertar a Río en circuitos globales de espectáculos deportivos de alta audiencia.

Dónde consultar la agenda completa y la información oficial

Aunque estos eventos concentran buena parte de la atención, la programación de septiembre será más amplia, con actividades culturales, deportivas, gastronómicas y de entretenimiento a lo largo del mes.

La plataforma oficial de Visit Rio centraliza detalles actualizados de fechas y propuestas, además de información oficial útil para planificar el viaje.

Fuente: visitrio.com.br