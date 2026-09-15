¿Nuevas rutas aéreas para Paraguay? Lo que dejó la reunión con Porter Airlines

El presidente Santiago Peña recibió ayer en Mburuvicha Róga a Michael Deluce, CEO de Porter Aviation Holdings, compañía canadiense dedicada al transporte aéreo de pasajeros.

Del encuentro también participaron el presidente de la Dirección Nacional de Aeuronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el jefe de Gabinete, Javier Giménez; y el titular del Ministerio de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

De acuerdo con Mendoza, la reunión consistió principalmente en una presentación institucional de la empresa, que actualmente desarrolla una gira por América Latina con el objetivo de explorar oportunidades de expansión.

Lea más: Peña habla con el empresario canadiense, dueño de Porter Airlines

Una gira por Sudamérica

El titular de la Dinac explicó que la aerolínea se encuentra promocionando sus operaciones y analizando posibles mercados en Sudamérica.

“Están haciendo una gira presentando la compañía a nivel Sudamérica. Hace tiempo operan Norteamérica, Centroamérica y México. Estaban con ganas de presentar la compañía a nivel Sudamérica”, manifestó Mendoza.

Agregó que la empresa incorporó recientemente diez aeronaves Embraer a su flota y que una de ellas fue trasladada a Paraguay para realizar una demostración.

Paraguay, entre los mercados observados por la firma

Según Mendoza, Porter Aviation Holdings estaría evaluando distintos puntos de Sudamérica para instalar operaciones en el futuro.

“No sé si hub (punto central de operaciones) o algún punto donde tener operaciones, pero sí están explorando el mercado sudamericano, por lo que se entiende de la gira”, señaló.

Aunque aclaró que no existe ningún anuncio concreto sobre inversiones o rutas, destacó que el interés de una aerolínea internacional resulta relevante para Paraguay, especialmente por la necesidad de mejorar la conectividad aérea con el norte del continente.

La conexión con Norteamérica sigue siendo un desafío

El presidente de la Dinac sostuvo que uno de los principales “desafíos pendientes” para el país continúa siendo la ampliación de conexiones aéreas hacia Norteamérica.

Actualmente, Porter Aviation Holdings no opera vuelos directos a Sudamérica, aunque mantiene acuerdos de código compartido con Copa Airlines y Aeroméxico, lo que le permite ampliar su alcance hacia diversos destinos de América Latina.

Lea más: Senado deroga “comisión” que aerolíneas pagan a agencias turísticas por cada pasaje

Destinos que actualmente opera Porter Aviation

La red de la compañía canadiense se concentra principalmente en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.

En México, opera vuelos hacia destinos turísticos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. En Centroamérica cuenta con rutas a Liberia, en Costa Rica, y tiene previsto incorporar vuelos directos a San José a partir de diciembre de 2026.

Su presencia en el Caribe incluye destinos como Aruba, Montego Bay (Jamaica), Nassau (Bahamas), Grand Cayman (Islas Caimán) y Providenciales, en Turcas y Caicos.