Turismo y artesanía se encuentran en la Expo Kambuchi de Tobatí

El turismo interno tiene una propuesta especial en Tobatí con la realización de la sexta edición de la Expo Kambuchi. El evento, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en la Finca Aguayo de la compañía 21 de Julio, invita a conocer de cerca la identidad artesanal de la ciudad y el trabajo de sus manos creadoras.

Durante tres días, desde las 09:00, 40 artesanos expondrán y comercializarán sus creaciones. Participarán 30 artesanos de cerámica de ñai’ũ, una de las expresiones más representativas de Tobatí, además de otros 10 dedicados al tallado en madera y al trabajo en karanday.

La propuesta también permitirá a los visitantes apreciar las técnicas tradicionales y descubrir las historias y conocimientos que se mantienen vivos a través de cada pieza artesanal.

Uno de los momentos destacados será el homenaje a Daniela González, artesana del barrio San Rafael. Recibirá un reconocimiento por su trayectoria y aporte a la preservación de los saberes y tradiciones de la comunidad.

Lea más: Furor por las flores amarillas en la Expoferia Yvoty Rape

Turismo cultural

La Expo Kambuchi se presenta como una alternativa para disfrutar de Tobatí desde el turismo cultural, poniendo en valor la riqueza artesanal de la ciudad y sus tradiciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es una invitación a descubrir piezas elaboradas con técnicas tradicionales y acercarse a una expresión cultural que forma parte de la identidad de la localidad cordillerana.

Además de ofrecer un espacio para la exposición y comercialización de productos, la actividad permite conocer el proceso artesanal y valorar el esfuerzo de quienes mantienen viva esta tradición. La Expo Kambuchi es una oportunidad para apoyar a las familias que encuentran en la artesanía una fuente de trabajo y una forma de preservar sus conocimientos de generación en generación.

¿Cómo llegar a 21 de Julio?

Para quienes parten desde Asunción, se debe tomar la ruta PY02 y, en el centro urbano de Caacupé, continuar por el desvío a Tobatí. Desde el centro de Tobatí, la compañía 21 de Julio se encuentra aproximadamente a 15 o 20 minutos, en las inmediaciones de la Gruta Mirador Divino Niño Jesús.

Lea más: Caacupé y San Bernardino se consolidan como destinos de naturaleza y aventura para el feriado largo