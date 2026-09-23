Latam Airlines Paraguay habilita nueva ruta Asunción-Montevideo desde diciembre

Latam Airlines Paraguay anunció la puesta en venta de su ruta directa entre Asunción y Montevideo.

Esto se debe a que el 28 de diciembre de 2026, Latam Airlines Paraguay iniciará la nueva ruta entre la capital paraguaya y la capital uruguaya, con cinco frecuencias semanales.

Aclaran que los vuelos están sujetos a aprobación gubernamental.

Detallan que las cinco frecuencias semanales para esta ruta se dan para responder a la demanda de viajes por motivos de turismo, negocios y visitas durante la temporada alta de verano.

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Conexión sin escalas

Señalan que la nueva conexión sin escalas se consolida como el cuarto destino internacional directo operado por la compañía desde Paraguay, sumándose a los centros de conexión en Santiago, São Paulo y Lima.

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“Este avance busca dinamizar el intercambio comercial y turístico, ofreciendo una opción directa y ágil entre ambas capitales sin necesidad de realizar conexiones en otros aeropuertos de la región”, sostienen en un comunicado.

El vuelo que iniciará el 26 de diciembre será el LA1322 Asunción - Montevideo de 11:30 - 13:10 los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos en la Aeronave Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros.

Mientras que el vuelo desde Montevideo será el LA1323 Montevideo - Asunción de 15:20 - 16:55 los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos en el Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros.

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“Estamos entusiasmados de conectar directamente Asunción con Montevideo justo a tiempo para la temporada de verano y con más de 7.000 asientos disponibles de manera mensual”, afirmó Javier Ocampo, CEO de Latam Paraguay.

Venta de tickets ya está disponible

Agregó que esta conectividad acercará a viajeros de turismo, negocios y visitas familiares, así como también contribuirá a dinamizar el intercambio entre ambos países.

Desde Latam indicaron que los tickets ya están disponibles para su compra a través de latam.com, LATAM Travel y las agencias de viajes.