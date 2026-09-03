Latam ofrecerá nueva ruta Asunción - Montevideo y más frecuencias a otros destinos

Latam Paraguay anunció un fortalecimiento de su conectividad internacional, ya que la compañía proyecta iniciar durante el primer trimestre de 2027 una nueva ruta directa entre Asunción y Montevideo.

La conexión entre Paraguay y Uruguay tendría cinco frecuencias semanales, aunque esto queda sujeto a una aprobación gubernamental.

Por otra parte, la ruta Asunción - São Paulo aumentará progresivamente de 14 a 18 frecuencias semanales entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Además, la ruta Asunción -Lima también ampliará su operación desde octubre, pasando de siete a a nueve frecuencias semanales.

“De esta forma, Latam Paraguay reafirma su liderazgo y compromiso con el desarrollo del país, conectando de manera estratégica a los paraguayos con el mundo y con los principales centros de conexión de la región en Santiago, São Paulo y Lima”, sostienen.

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Conexión Asunción - Montevideo

Según Latam, la conexión directa entre ambos países “tendrá especial relevancia para la conectividad regional de Paraguay” al ofrecer una alternativa directa entre las ciudades capitales.

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Con este vuelo se facilitarán los viajes por motivos de turismo y negocios, también promoviendo un mayor intercambio entre ambos países.

Además, se espera que la empresa informe próximamente sobre la fecha oficial de inicio de estas operaciones y la apertura de la venta de pasajes.

“Cada nueva ruta abre oportunidades para el turismo, el comercio, la inversión y, sobre todo, para los paraguayos. Queremos un Paraguay cada vez más abierto, competitivo y protagonista en la región”, señaló al respecto el presidente Santiago Peña.

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Aumento de frecuencias São Paulo y Lima

En lo que refiere al aumento de frecuencias a São Paulo, esto representaría un crecimiento de casi 50% respecto de la operación actual y la disponibilidad de más de 180.000 asientos en este período.

“Desde São Paulo, los pasajeros pueden conectar con más de 60 destinos domésticos en Brasil y con más de 25 destinos internacionales, entre ellos ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Miami, Madrid, Frankfurt, Nueva York, y Barcelona”, aseguran.

La ruta Asunción - Lima tendría un incremento de 28%, mientras que Latam mantiene operación entre Asunción y Santiago de Chile con cinco frecuencias semanales.

“En estos 30 años, Latam Paraguay ha acompañado el crecimiento y la evolución del país, conectando a los paraguayos con la región y con el mundo. Nuestro compromiso es seguir aportando al desarrollo de Paraguay, facilitando los viajes de negocios, turismo y el intercambio con otros mercados, siempre con los más altos estándares de seguridad, servicio y confiabilidad””, declaró Javier Ocampo, CEO de Latam Paraguay.

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Latam en Paraguay

En 2025, Latam Paraguay transportó a más de 340.000 pasajeros, mientras que, entre enero y junio de 2026, la aerolínea trasladó aproximadamente 158.000 pasajeros.

A nivel de carga, el año pasado el grupo LATAM movilizó desde y hacia Paraguay 7.400 toneladas operando a 7 destinos internacionales estando entre los principales productos: textiles, partes de auto, esencias de perfume, entre otros.

Por esto el movimiento carguero creció 22% interanual y las ventas de exportación aumentaron 70%.

Asimismo, el programa de fidelización LATAM Pass ya cuenta con más de 170.000 socios en el país, consolidando así su presencia y cercanía con los clientes locales.

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