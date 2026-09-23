Turismo interno: descubrí los encantos del departamento de Concepción

El primer departamento del Paraguay, situado a 416 kilómetros al norte de Asunción, es un destino ideal para el turismo interno del fin de semana largo que se aproxima. Cuenta con bellezas naturales y riquezas arquitectónicas.

En la conocida Perla del Norte se pueden encontrar vestigios de un pasado opulento. Por ejemplo en el centro de la ciudad de Concepción se tienen antiguas construcciones hechas por inmigrantes europeos.

El auge económico de la ciudad se dio entre 1880 y 1915. Entre las bellezas arquitectónicas se pueden mencionar el Obispado, la Municipalidad y la sede de la Gobernación.

Otro de los encantadores lugares que se puede conocer en estos días es el fuerte de San Carlos, ubicado a unos 5 kilómetros de la ciudad de San Carlos del Apa y a 170 kilómetros de la Perla del Norte.

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Es un lugar histórico, que terminó de construirse en 1806, fue testigo de varias batallas durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Es una “mole de piedra” rodeada de una gran vegetación, cuenta con unos camineros internos que llevan a los límites de la estructura. Tiene una hermosa vista.

La administración de este histórico sitio está a cargo de la Municipalidad local, para reservar el hospedaje o una visita guiada se puede llamar al 0984 469 603.

Bellezas naturales

El departamento de Concepción posee numerosas bellezas naturales, por esta región cruzan los ríos Paraguay, Ypané, Aquidabán y Apa. Ademas de arroyos que son muy visitados.

Para esta parte del país, según el pronóstico,entre el viernes 25 y el lunes 28 de setiembre, se esperan máximas de entre 33 y 37 grados. Clima ideal para poder disfrutar de los arroyos Tagatiyá, Tagatiyami y Tagatiyá Guasú.

Estos cauces hídricos se encuentran en el distrito de San Alfredo a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción.

Estos arroyos presentan colores verdosos en algunos sectores y en otros color turquesa, de igual manera se puedan observar a los peces nadar.

Si se habla de las maravillas naturales de la zona, no se puede dejar de mencionar las cavernas ubicadas en el distrito de San Lázaro, a 170 kilómetros al norte de Concepción.

Se las conoce como las cavernas de Vallemí, porque es la población más conocida de esa zona del primer departamento.

Las cuevas más visitadas son la de 14 de julio, la Santa Caverna y Kamba Hopo. Para programar las visitas se puede contactar al 0983 282 199.