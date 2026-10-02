Tortuguero, Akumal y Boa Vista: tres destinos para ver tortugas marinas

Ver tortugas marinas no es una actividad intercambiable: cada destino ofrece una escena distinta. En Tortuguero, Costa Rica, el atractivo es presenciar la llegada de hembras a la playa; en Akumal, México, la experiencia ocurre con máscara y snorkel; y en Boa Vista, Cabo Verde, las noches de verano están marcadas por el desove de la tortuga boba.

Tortuguero, Costa Rica: el ritual del desove en la selva caribeña

Tortuguero queda en la costa norte caribeña de Costa Rica, entre canales, lagunas y bosque tropical. No hay rutas terrestres directas: se llega en lancha desde La Pavona o Moín, o en avioneta desde San José. Ese aislamiento explica buena parte de su carácter: el pueblo se recorre a pie y los canales son el medio natural de transporte.

Entre julio y octubre se concentra la temporada de tortuga verde; entre marzo y mayo puede observarse la tortuga laúd. Las salidas nocturnas deben realizarse con guías autorizados, sin luces blancas, flashes ni contacto con los animales.

Lea más: ¿Caribe económico? 3 destinos poco conocidos para viajar con menos presupuesto

El Parque Nacional Tortuguero también permite navegar entre caimanes, monos y aves, y visitar el Sea Turtle Conservancy, que ayuda a entender el trabajo científico detrás de la protección de las playas.

Conviene reservar tres noches. La época más seca suele ir de febrero a abril, aunque las lluvias forman parte del paisaje durante todo el año.

Akumal, México: nadar cerca de tortugas en la Riviera Maya

Akumal está sobre la costa caribeña de Quintana Roo, a unos 25 minutos de Playa del Carmen y una hora y media del Aeropuerto Internacional de Cancún. Su bahía atrae tortugas verdes durante buena parte del año porque las praderas submarinas les proporcionan alimento.

La visita requiere una excursión regulada, chaleco salvavidas y guía local en las zonas delimitadas. No se trata de perseguir tortugas, sino de flotar a distancia y dejar que el animal mantenga su recorrido. La claridad del agua hace que sea una buena opción para viajeros sin experiencia previa de buceo.

Lea más: Ecuador: los lugares que no podés dejar de visitar en tu viaje

Además de la bahía, Akumal permite combinar cenotes, playas de Tulum y la reserva de Sian Ka’an.

Entre noviembre y abril suele haber menos calor, humedad y sargazo; de mayo a octubre el mar puede estar más cálido, pero conviene consultar las condiciones de la costa.

Boa Vista, Cabo Verde: tortugas bobas frente al Atlántico

Boa Vista es una isla árida de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, conocida por sus extensas playas y por albergar una de las mayores poblaciones de tortuga boba del Atlántico. Se llega por avión desde Lisboa, otras ciudades europeas o mediante conexiones internas desde la isla de Sal.

La temporada de anidación va, en términos generales, de julio a octubre. Las observaciones se realizan de noche y exclusivamente con operadores autorizados, especialmente en playas como Ervatão.

Lea más: Alagoas te espera: cómo llegar y qué ver en este paraíso brasileño

El interés no está solo en el encuentro con la fauna: el paisaje de dunas, pueblos criollos y mar abierto ofrece un contraste radical con el Caribe verde de Costa Rica.

Una estadía de cuatro o cinco días permite alternar las salidas de tortugas con recorridos en 4x4 por el desierto de Viana y las salinas de Rabil.