Puente del Inca en Mendoza: el puente natural de aguas termales que guarda secretos geológicos

¿Dónde queda Puente del Inca?

Puente del Inca está en el noroeste de Mendoza, Argentina, a 2.719 metros sobre el nivel del mar, sobre la Ruta Nacional 7 y a unos 183 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se encuentra en plena alta montaña, cerca de Uspallata, del Parque Provincial Aconcagua y del paso internacional hacia Chile.

El lugar debe su nombre a un arco rocoso que cruza el río Las Cuevas. Su superficie, rugosa y coloreada en amarillos, naranjas y rojizos, revela una historia que va mucho más allá de su silueta: las aguas termales cargadas de minerales fueron depositando capas de travertino durante miles de años sobre la roca.

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El secreto geológico de sus aguas termales

Puente del Inca no es una construcción incaica, aunque las leyendas indígenas le atribuyen propiedades curativas. Es una formación natural creada por la acción erosiva del río y por los depósitos calcáreos de manantiales termales.

Esos minerales también cubrieron durante décadas objetos que se dejaban en las aguas —ramas, calzado o pequeños recuerdos— y los convertían en piezas petrificadas.

Hoy, para proteger el sitio, no está permitido ingresar al puente ni bañarse en sus pozas. La visita se disfruta desde los miradores y senderos habilitados, que permiten observar el río, los colores minerales y las ruinas del antiguo complejo termal.

El hotel termal que quedó detenido en la montaña

A comienzos del siglo XX, Puente del Inca fue un destino de salud y descanso. El Hotel Puente del Inca recibía visitantes atraídos por las aguas sulfurosas y su paisaje andino. Una avalancha ocurrida en 1965 dañó gravemente el edificio y puso fin a su funcionamiento.

Las ruinas, visibles junto al puente, aportan una escena singular: muros abandonados frente a un paisaje de piedra, vapor y cumbres. También hay una pequeña capilla de montaña que suele formar parte de la parada.

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Cómo llegar a Puente del Inca desde Mendoza

La forma más habitual es en auto o excursión desde la ciudad de Mendoza. El trayecto por la RN 7 toma cerca de tres horas, según el clima y las paradas, y atraviesa Potrerillos, Uspallata y paisajes cada vez más áridos y elevados.

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza. Desde allí conviene alquilar vehículo o contratar una salida de alta montaña.

En invierno, la nieve puede condicionar la circulación y exigir cadenas; antes de salir, es recomendable consultar el estado de la ruta y del paso fronterizo.

Qué ver cerca de Puente del Inca

La visita puede integrarse a una excursión por la alta montaña mendocina. A pocos kilómetros está Horcones, puerta de entrada al Parque Provincial Aconcagua, donde los senderos y miradores permiten contemplar la montaña más alta de América.

Hacia el oeste, la ruta continúa hacia Las Cuevas y, cuando las condiciones lo permiten, al Cristo Redentor de los Andes. Uspallata, en cambio, es una buena base para comer, cargar combustible o pasar la noche antes de seguir hacia la cordillera.

Para el puente y sus miradores alcanza con 30 a 60 minutos, pero lo más recomendable es reservar un día completo para combinarlo con Uspallata, Aconcagua y otros puntos de la Ruta 7.

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Cuál es la mejor época para visitar Puente del Inca

De octubre a abril suele ser el período más cómodo para recorrer la zona: hay más horas de luz y las rutas presentan mejores condiciones. El verano ofrece temperaturas agradables durante el día, aunque el viento, el frío nocturno y las tormentas de montaña son frecuentes.

En invierno, Puente del Inca adquiere una atmósfera más severa y fotogénica, con nieve en las cumbres, pero requiere mayor planificación. Por la altitud, conviene caminar despacio, hidratarse y evitar esfuerzos intensos al llegar.