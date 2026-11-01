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Viajes
01 de noviembre de 2026 - 19:59

Habilitan mejoras en el Cerro Hú para impulsar el turismo y la economía en Paraguarí

El nuevo muelle del parque Cerro Hú ofrece vistas panorámicas a los cerros Santo Tomás, Cristo Redentor y Perõ de Paraguarí.
El nuevo muelle del parque Cerro Hú ofrece vistas panorámicas a los cerros Santo Tomás, Cristo Redentor y Perõ de Paraguarí.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Con una feria de emprendedores y un festival artístico quedaron habilitadas las mejoras realizadas en el parque ecológico y recreativo Cerro Hú de este distrito.

Por Emilce Ramírez
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Con la mirada puesta en el turismo, el gobierno departamental habilitó las mejoras realizadas en el parque ecológico y recreativo Cerro Hú de este distrito, considerado uno de los espacios más visitados de la capital departamental.

La gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR) afirmó que con estas obras se apuesta al sector de turismo que sigue creciendo en la región y que es clave para la economía del municipio. “Se están desarrollando obras que puedan atraer al visitante”, señaló.

Lea más: Paraguarí se renueva con experiencias únicas para vivir el turismo interno durante el feriado largo

Las obras habilitadas en el Cerro Hú buscan potenciar el turismo en Paraguarí.
Las obras habilitadas en el Cerro Hú buscan potenciar el turismo en Paraguarí.

Qué encontrará el visitante

Entre las mejoras habilitadas se destacan un muelle con vistas panorámicas a los cerros Santo Tomás, Cristo Redentor y Perõ, letras corpóreas para fotografías, canchas para diversas disciplinas deportivas y sanitarios separados por sexo.

Zárate sostuvo que el potencial turístico no se limita a la capital departamental, sino que abarca a los 18 distritos de Paraguarí, un departamento “lleno de naturaleza” que merece ser promocionado y recibir inversión. “Se vienen más cosas”, adelantó.

Las canchas habilitadas permiten practicar diversas disciplinas deportivas en el parque ecológico y recreativo de Paraguarí.
Las canchas habilitadas permiten practicar diversas disciplinas deportivas en el parque ecológico y recreativo de Paraguarí.

La ejecutiva no detalló el monto invertido, pero indicó que los trabajos continuarán por etapas. Por el momento, la idea es que los visitantes ya puedan disfrutar de los espacios renovados.

Lea más: City Tour: Paraguarí se presenta como opción de turismo interno en Semana Santa

Emprendedores para generar ingresos

La inauguración incluyó una feria de emprendedores, con más de 60 expositores que ofertaron sus productos y generaron ingresos aprovechando el espacio brindado por la Gobernación y la presencia de turistas.

Más de 60 expositores ofertaron sus productos en la feria realizada durante la inauguración de las obras en Cerro Hú de Paraguarí.
Más de 60 expositores ofertaron sus productos en la feria realizada durante la inauguración de las obras en Cerro Hú de Paraguarí.

También se realizó un festival artístico con presentaciones de grupos locales y departamentales.

Trabajo conjunto para el desarrollo

Finalmente, la gobernadora señaló que, junto con el nuevo intendente local, Osmar Galeano (ANR), y los demás jefes comunales, se trabajará de forma coordinada entre municipios, Gobernación y gobierno nacional para que el departamento prospere.

El nuevo muelle del parque Cerro Hú ofrece vistas panorámicas a los turistas que llegan a Paraguarí.
El nuevo muelle del parque Cerro Hú ofrece vistas panorámicas a los turistas que llegan a Paraguarí.

En ese sentido, la ejecutiva departamental informó que el viernes se realizará una reunión en el Consejo Nacional de Deportes con todos los intendentes y concejales electos.

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