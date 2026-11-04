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Viajes
04 de noviembre de 2026 - 09:22

7 lugares de América Latina que aún conservan su encanto lejos del turismo masivo

Península de La Guajira.
Península de La Guajira.Shutterstock

Para quienes buscan la autenticidad que el turismo masivo ha diluido, América Latina oculta paisajes intactos y tradiciones vivas. Siete destinos remotos demuestran que aún existen geografías sin masificar.

Por ABC Color
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¿Dónde quedan y qué hace especiales a estos rincones?

Vale do Pati, Chapada Diamantina, Bahía, Brasil.
Vale do Pati, Chapada Diamantina, Bahía, Brasil.

Estos siete santuarios se distribuyen a lo largo del continente:

  • Península de La Guajira (Colombia): el punto más septentrional de Sudamérica, donde el desierto se funde con el Caribe y domina la cultura ancestral Wayúu.
  • Valle del Elqui (Chile): vaguada precordillerana famosa por sus cielos despejados, viñedos de pisco y centros astronómicos.
  • Isla Holbox (México): refugio caribeño de calles de arena, bioluminiscencia marina y tranquilidad sin vehículos de motor.
  • Choquequirao (Perú): la verdadera “hermana sagrada” de Machu Picchu, erigida entre los picos de los Andes.
  • Parque Nacional Chapada Diamantina (Brasil): Antiguo centro diamantífero rodeado de cañones, grutas subterráneas de agua azul e imponentes cascadas.
  • Cabo Polonio (Uruguay): reserva natural sin red eléctrica ni pavimento, enclave de dunas móviles y colonias de lobos marinos.
  • Baracoa (Cuba): la primera villa fundada en la isla, aislada entre montañas, ríos caudalosos y selva tropical.

Lea más: Puente del Inca en Mendoza: el puente natural de aguas termales que guarda secretos geológicos

¿Cómo llegar?

La inaccesibilidad es su mejor protección. A La Guajira se accede en vehículos 4x4 desde Riohacha.

Valle del Elqui, Chile.
Valle del Elqui, Chile.

Al Valle del Elqui se llega por ruta desde La Serena.

A Holbox se ingresa en ferry desde Chiquilá.

Isla Holbox, México.
Isla Holbox, México.

Choquequirao exige una caminata de dos días desde Cachora.

Chapada Diamantina requiere volar a Salvador y trasladarse a Lençóis.

A Cabo Polonio solo se ingresa en camiones todoterreno autorizados desde la Ruta 10, y a Baracoa se llega cruzando la sinuosa ruta La Farola desde Guantánamo.

¿Qué ver, qué hacer y qué comer?

En La Guajira destaca el Cabo de la Vela y el chivo guisado con frito guajiro.

Elqui invita a observar estrellas y catar pisco artesanal con pescados de costa.

Famosas terrazas con figuras de llamas en Choquequirao, Perú.
Famosas terrazas con figuras de llamas en Choquequirao, Perú.

Lea más: Día Internacional de los Parques Naturales: mucho más que conservar árboles y animales

Holbox deslumbra con el nado junto al tiburón ballena y su pizza de langosta. Choquequirao ofrece ruinas incas libres de multitudes.

En Chapada Diamantina, el Pozo Azul exige un baño en aguas cristalinas tras probar el xinxim de galinha.

Cabo Polonio regala faros y buñuelos de algas frescas, mientras Baracoa atrapa con el pico El Yunque y el cucurucho, dulce local de coco y miel.

Cuál es la mejor época para viajar y otros datos útiles

La época seca (mayo a octubre en Sudamérica; noviembre a abril en México y el Caribe) es ideal para evitar lluvias e intransitabilidad.

Cabo Polonio, Uruguay.
Cabo Polonio, Uruguay.

Se sugiere dedicar entre 3 y 5 días a cada destino. Es imprescindible llevar efectivo local, protector solar biodegradable y respetar las normas comunitarias e hídricas de cada reserva natural.

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