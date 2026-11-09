Teyuna, la Ciudad Perdida en Colombia: ruta, escalones y consejos para visitarla

Teyuna —nombre ancestral de la Ciudad Perdida— se sitúa en la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro del departamento del Magdalena, Colombia.

Erigida hacia el año 650 de nuestra era por la civilización Tayrona —unos seis siglos antes que Machu Picchu—, reposa a 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Su singularidad radica en su condición de santuario vivo: es resguardo sagrado para los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, descendientes directos de sus constructores.

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¿Cómo llegar?

El punto de partida de la expedición es la ciudad de Santa Marta, accesible por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Desde allí, el trayecto se realiza en vehículo 4x4 hasta la localidad de El Machete Pelao.

A partir de esta aldea rural finaliza el tránsito vehicular y comienza una caminata obligatoria de 55 a 64 kilómetros ida y vuelta por la selva húmeda tropical. El ingreso solo está permitido mediante agencias autorizadas y guías locales certificados.

Qué ver y qué te espera en la expedición

La travesía no se limita al yacimiento; el sendero atraviesa ríos caudalosos —como el Buritaca—, bosques de niebla y poblados indígenas tradicionales.

Los 1.200 escalones de piedra: el ascenso final al complejo exige superar una escalinata milenaria tallada en la roca, flanqueada por musgo y helechos gigantes.

Terrazas y plazas circulares: el sitio alberga más de 200 estructuras en piedra distribuidas en 33 hectáreas. Las terrazas de contención y los sistemas de canalización hidráulica revelan una ingeniería prehispánica avanzada.

El Eje Central (Sector Político-Ceremonial): ofrece la panorámica más icónica del complejo arqueológico, con las plataformas circulares superpuestas contra el telón de fondo de las montañas habitadas por las comunidades sagradas.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

El clima es tropical húmedo durante todo el año.

La temporada seca (de diciembre a marzo) facilita el cruce de ríos y ofrece senderos menos barrosos.

La época de lluvias (de abril a noviembre) intensifica el verde del paisaje y el caudal de las cascadas, aunque aumenta la dificultad técnica de la marcha.

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Nota de acceso: todos los años, el parque arqueológico cierra sus puertas temporalmente (habitualmente durante las primeras semanas de octubre) por solicitud de las autoridades indígenas. Este cierre responde a protocolos de saneamiento espiritual, trabajo tradicional y descanso de la tierra.

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