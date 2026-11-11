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Viajes
11 de noviembre de 2026 - 09:54

Valparaíso, Chile: murales, funiculares y encanto bohemio frente al mar

Valparaíso, Chile.
Valparaíso, Chile.Shutterstock

Valparaíso, una de las joyas más pintorescas de Chile, es conocida por su vibrante arte callejero, cerros adornados con funiculares y una atmósfera bohemia insuperable, un destino único que inspiró a poetas, artistas y viajeros de todo el mundo.

Por ABC Color
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El arte callejero es una de las expresiones culturales más prominentes de Valparaíso. La ciudad está repleta de murales coloridos que cuentan la historia y la identidad de sus habitantes.

El Cerro Bellavista, uno de los múltiples cerros de la ciudad, alberga el famoso Museo a Cielo Abierto, donde los visitantes pueden admirar una colección de murales creados por renombrados artistas chilenos.

Vista urbana del barrio de Cerro Alegre con sus callejones, graffitis, graffiti y murales. Área turística de Valparaíso, Chile.
Vista urbana del barrio de Cerro Alegre con sus callejones, graffitis, graffiti y murales. Área turística de Valparaíso, Chile.

El barrio de Cerro Alegre y Cerro Concepción también ofrece un festín visual, con cada esquina de estas colinas decorada por creativos murales que convierten el área en una galería de arte al aire libre.

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Cada obra cuenta una historia única y refleja la influencia cultural que la ciudad ha absorbido a lo largo de los años.

La geografía única de Valparaíso: cerros y funiculares

Situada en la costa del Océano Pacífico, Valparaíso está construida sobre un laberinto de cerros que rodean una bahía.

Vista panorámica del muelle Muelle Prat en el Patrimonio Mundial de la UNESCO de Valparaíso, la ciudad portuaria más importante de la costa del Pacífico de Chile.
Vista panorámica del muelle Muelle Prat en el Patrimonio Mundial de la UNESCO de Valparaíso, la ciudad portuaria más importante de la costa del Pacífico de Chile.

Estos cerros no solo son el hogar de muchas de las atracciones culturales de la ciudad, sino que también ofrecen impresionantes vistas panorámicas del océano y la ciudad.

Vista del funicular histórico en Valparaíso, Chile.
Vista del funicular histórico en Valparaíso, Chile.

Para acceder a algunas de las áreas históricas de la ciudad, hay decenas de funiculares, o ascensores, que datan del siglo XIX.

Lea más: 7 lugares de América Latina que aún conservan su encanto lejos del turismo masivo

Aunque algunos han dejado de operar, muchos aún están en uso y son una forma emocionante de experimentar el encanto antiguo y la historia de Valparaíso.

Valparaiso. Chile
Valparaiso. Chile

Estos viejos ascensores son una parte integral del patrimonio de la ciudad, atrayendo a turistas y locales por igual que desean evitar las empinadas caminatas.

Una atmósfera bohemia: donde la creatividad florece

Valparaíso ha sido durante mucho tiempo un refugio para artistas, escritores y bohemios de todas partes.

Esta atmósfera creativa aún persiste hoy en día, y es evidente en sus cafés independientes, galerías de arte, y su vibrante vida nocturna.

En el corazón de la ciudad, es común encontrar eventos culturales en curso, desde pequeños conciertos en bares hasta festivales literarios y ferias de arte callejero.

Valparaíso, Chile: Vista de la bahía de Valparaíso desde La Sebastiana, la casa museo de Pablo Neruda.
Valparaíso, Chile: Vista de la bahía de Valparaíso desde La Sebastiana, la casa museo de Pablo Neruda.

La influencia cultural de Valparaíso se puede sentir profundamente, habiendo sido incluso hogar del famoso poeta chileno Pablo Neruda, cuya casa, La Sebastiana, es ahora un museo fascinante que ofrece una mirada a la vida del Premio Nobel de Literatura.

Valparaíso no es solo un destino, sino una experiencia cultural y sensorial que deja una marca perdurable en quienes la visitan.

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Desde el colorido lienzo de arte callejero que adorna sus calles hasta las empinadas colinas accesibles por históricos funiculares, la ciudad ofrece una mezcla única de historia, creatividad y belleza natural.

Para aquellos que buscan un escape artístico en un entorno urbano diverso y vibrante, Valparaíso es el lugar indicado.

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