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Viajes
14 de noviembre de 2026 - 14:31

Bella Vista: Preparan nueve noches para celebrar la Navidad en diciembre

Nueve noches en diciembre para celebrar Navidad en Bella Vista Sur
Gentileza

En el mes de diciembre celebrarán por nueve noches la feria “Navidad en Bella Vista”, una actividad que celebra el espíritu de las fiestas de fin de año en la comunidad. Estas son las fechas anunciadas por los organizadores para que prepares una escapada de turismo interno.

Por Sergio González
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El espíritu navideño es celebrado en el distrito de Bella Vista cada año con un gran festival y feria que se desarrolla durante nueve noches en la plaza del barrio 8 de Diciembre. La actividad es una excusa ideal para agendar una visita de turismo interno a las Colonias Unidas.

Navidad en Bella Vista” consiste en una gran feria de artesanías, gastronomía, arte y espectáculos dedicados a compartir en familia. Además, cada año se destina un espacio lúdico para los más pequeños.

Este año se celebrará la 18ª edición, que se tendrá lugar el domingo 6, lunes 7, martes 8; viernes 11, sábado 12, domingo 13; y viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre.

Nueve noches en diciembre para celebrar Navidad en Bella Vista Sur
Este año celebrarán la 18ª edición de la actividad que se desarrollará durante nueve noches en Bella Vista.

La ciudad realiza una campaña cada año que invita a la población a decorar las fachadas de las viviendas con luces y guirnaldas para crear un ambiente navideño. Además, se realizan decoraciones de época en la vía pública para acompañar las festividades.

Bella Vista es reconocida por albergar el árbol navideño más grande del departamento de Itapúa, que este año alcanza una altura de 17,5 metros y es adornado con 19.400 luces.

Encienden árbol navideño gigante en Bella Vista.

Lea más: Centro de información turística Mate Roga ofrece los mejores circuitos para conocer los encantos de las Colonias Unidas

Nueve noches, una sola Navidad

Los organizadores del evento abren la convocatoria a artistas que quieran participar de la actividad, así como a emprendedores que quieran instalar puestos durante la feria.

Nueve noches en diciembre para celebrar Navidad en Bella Vista Sur
La feria cierra cada jornada con espectáculos de grupos musicales en vivo.

La actividad se volvió tradicional en la comunidad y cada año se destaca por el ambiente que genera. La plaza donde se realiza se halla ubicada al costado del árbol navideño gigante, lo que termina de crear el clima navideño durante cada noche.

Las ferias comienzan a partir de las 19:00 y son de acceso libre y gratuito para el público. Son organizadas por el Consejo de Turismo de la Municipalidad de Bella Vista. Este año adopta nuevamente el lema “nueve noches, una sola navidad”.

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