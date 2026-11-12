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Viajes
12 de noviembre de 2026 - 16:50

Turismo interno: encendido de luces del árbol navideño gigante de Bella Vista Sur se hará el domingo

Encienden árbol navideño gigante en Bella Vista.
El árbol navideño gigante de Bella Vista, en su edición 2025. Archivo ABC.Gentileza

El árbol navideño más grande de Itapúa, de casi 18 metros de altura, será inaugurado el próximo domingo en Bella Vista. Con ello se abrirá la temporada de turismo interno de fin de año en el séptimo departamento.

Por Sergio González
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El segundo árbol navideño más grande del país será habilitado nuevamente este domingo 15 de noviembre, en el distrito de Bella Vista, en el departamento de Itapúa. La imponente estructura se convierte cada año en uno de los principales atractivos en época navideña, especialmente para quienes realizan turismo interno por las Colonias Unidas.

Es montado en cada temporada por la empresa agroindustrial Oleaginosa Raatz SA, una empresa familiar asentada en la comunidad hace más de 50 años. Detrás de su estructura hay mucho más que luces y decoración. Se trata de un proyecto que nace del trabajo y la dedicación del equipo humano de la empresa, desde sus propios talleres de metalurgia y electricidad, como una contribución a la comunidad.

La actividad de encendido simbólico del árbol dará apertura a la temporada navideña en el distrito. La inauguración será a partir de las 19:00 y estará abierta a toda la comunidad.

Cada año destaca en el paisaje urbano al costado de la ruta PY06 e invita a los visitantes a tomarse las mejores postales, con el fondo iluminado de espíritu navideño.

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Construido por su propia gente

Este árbol tiene una particularidad que lo hace especial, a diferencia de otros de este estilo: su diseño, fabricación, acondicionamiento y montaje involucran directamente al equipo humano de la empresa, cuya mano de obra está compuesta por las familias de Bella Vista.

El trabajo requiere planificación, coordinación, dedicación y muchas horas de esfuerzo. Cada pieza, cada detalle y cada etapa del montaje reflejan el compromiso de las personas que, con orgullo, hacen posible que este proyecto llegue a toda la comunidad.

Para la empresa, el árbol representa el valor del trabajo en equipo, la capacidad de crear y construir desde adentro y el orgullo de los colaboradores por aportar algo significativo a la ciudad que los vio crecer. Es una forma de compartir con Bella Vista el espíritu de estas fechas, fortalecer los vínculos con la comunidad y contribuir a mantener viva una tradición que reúne a familias y visitantes.

Cada año, el árbol convoca a personas de diferentes puntos del departamento de Itapúa y de otras localidades del país, que se acercan para admirar su iluminación y llevarse una fotografía de recuerdo.

Se trata de la novena edición del evento en el que se realiza el montaje del árbol gigante, que hasta 2024 fue el más grande del país. Fue superado por uno montado en la ciudad de Ayolas, que tiene 22 metros de altura, pero que es fijo.

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Estructura del árbol navideño

Su estructura alcanza los 17,50 metros de altura y 14 metros de diámetro en su séptima pollera. Para su decoración se utilizaron 29.400 focos de guirnalda y 257 focos tipo gota, que darán vida a este emblemático símbolo navideño.

La empresa invita a las familias de Bella Vista y de localidades vecinas a compartir este momento especial y participar del encendido, dando juntos la bienvenida a una nueva temporada navideña.

Detrás de cada luz hay un equipo que trabaja unido para compartir la magia de la Navidad con su comunidad, resaltaron desde la empresa.

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