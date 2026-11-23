Ubicada en el centro-sur de Uzbekistán, en medio del desierto de Kyzylkum, Bujará fue durante siglos un nodo intelectual y comercial clave de la Ruta de la Seda.

Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destaca por su escala humana y la cohesión de su arquitectura en ladrillo cocido y cerámica vidriada, preservada sin rascacielos que alteren su horizonte.

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¿Cómo llegar a Bujará?

La opción más ágil desde Taskent o Samarcanda es el tren de alta velocidad Afrosiyob, que cubre el trayecto desde la capital en unas cuatro horas.

La estación ferroviaria se sitúa en Kagan, a 12 kilómetros del centro histórico, conectada mediante taxis económicos. También cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos directos desde Taskent, Estambul y Moscú.

¿Qué ver y qué hacer en el casco histórico?

El recorrido gira en torno al complejo Po-i-Kalyan, dominado por el minarete Kalyan de 1127, una torre de 47 metros tan imponente que incluso Gengis Kan ordenó respetarla. Frente a él dialogan la mezquita Kalyan y la madrasa Mir-i-Arab, reconocible por sus dos cúpulas azules.

A pocos pasos se alza la fortaleza del Ark, antigua residencia de los emires cuyos muros inclinados revelan siglos de poder feudal.

Para comprender la vida social tradicional, conviene caminar hacia Lyabi-Hauz, un estanque rodeado de moreras centenarias, cafés y madrasas donde los locales se reúnen al atardecer.

Tampoco hay que pasar por alto los bazares abovedados (Taqi), construidos en el siglo XVI para proteger a cambistas, joyeros y sombrereros del calor desértico.

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¿Qué comer en la ciudad?

La cocina bujarí refleja el cruce de influencias persas y túrquicas. El plato estrella es el osh o plov local, preparado en grandes calderos con arroz, carne de cordero, zanahoria amarilla y pasas, pero cocinado en capas sin mezclar los ingredientes hasta el momento de servir.

Otros imprescindibles son las samsas horneadas en tandoor rellenas de carne o calabaza, y el shashlik (brochetas a las brasas), acompañados siempre de té verde en teteras de porcelana y non, el pan plano decorado con sellos tradicionales.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

El clima es continental árido, con veranos que superan los 40 °C e inviernos fríos.

La primavera (abril a mayo) y el otoño (septiembre a octubre) ofrecen temperaturas templadas ideales para caminar al aire libre y coinciden con la temporada alta.

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